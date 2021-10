Desde que se popularizó en occidente, la red social de Tik Tok ha sido todo un éxito. En muy poco tiempo ha conseguido ponerse al nivel de Instagram e incluso superarlo en algunos casos, y ni qué decir de otras redes sociales como Snapchat o Facebook. Sus vídeos divertidos y virales hacen que sea la app preferida tanto de los más jóvenes como de los adultos y es que podemos encontrar vídeos de todo tipo, desde bailes, que es lo más popular, hasta recetas de cocina o trucos de limpieza. Además, al subir contenido a Tik Tok siempre aparece una marca de agua, por lo que es difícil apropiarse de un vídeo. Eso sí, como pasa con todo, existen formas de eliminar una marca de agua en Tik Tok fácilmente.

Existen varios programas que te permitirán eliminar una marca de agua en Tik Tok a la hora de descargarlo para subirlo a otras redes sociales como, por ejemplo, en Instagram.

Cuando subes un vídeo en Tik Tok, automáticamente aparece una marca de agua con el nombre de usuario y el logo de la red social, algo que no se puede desactivar en la propia aplicación pero sí hay otras maneras de hacerlo. Si quieres saber cómo eliminar una marca de agua en Tik Tok, sigue leyendo y te mostramos cómo hacerlo fácilmente y en poco tiempo.

Tik Tok es sin duda la red social estrella del momento, la que más ha crecido en el último año gracias a tantos bailes y retos que se han hecho virales en todo el mundo. Millones de personas comparten sus vídeos en esta plataforma, la cual se ha convertido también en una vía de negocio para muchos influencers y marcas.

Pasos para eliminar una marca de agua en Tik Tok

En primer lugar, para poder eliminar una marca de agua en Tik Tok vamos a utilizar una web que se llama SnapTik, que está diseñada para descargarse los vídeos de esa red social sin esa marca. Abre la aplicación de Tik Tok y ve al vídeo que quieres tener sin la marca de agua. Una vez en el vídeo deseado, ve a la flecha que está en la esquina inferior derecha, la que te ofrece las opciones de compartir el vídeo. Elige la que te permite copiar el enlace o la url. Copia el enlace y ve a la página de SnapTik en el navegador web, lo cual puedes hacer tanto desde un ordenador como desde el móvil, tablet o cualquier dispositivo con acceso a internet que te permita realizar descargas. Cuando entras en la web de SnapTik te suelen salir varios anuncios, simplemente ciérralos para poder ver bien y completa la pantalla principal. Verás que hay un cuadro de texto, ahí es donde deberás pegar el enlace con el vídeo al que le quieres eliminar la marca de agua. Una vez que pegas el enlace, haz clic en el botón verde de descarga que está a la derecha del cuadro de texto. Cuando el vídeo esté listo para descargarse verás que aparecen varios botones azules con diferentes opciones de descarga, y debes presionar “Descargar servidor 01”, el primero de los tres botones. Dale después a “Descargar” para guardar el vídeo en donde te interese. Cuando finalice la descarga aparecerá una notificación en la pantalla para avisarte de ello, y tendrás el vídeo en la carpeta de descargas o en la que hayas seleccionado específicamente. Por supuesto, el vídeo estará sin la marca de agua.

Aplicaciones para decir adiós a la marca de agua

Además de la página web, existen otros métodos para eliminar esa marca de agua. Se trata de unas aplicaciones que te dejarán la imagen completamente limpia. ¿Quieres saber cuáles son? A continuación te las contamos.

Remove & Add Watermark

Esta aplicación creada para teléfonos Android es muy útil para eliminar y agregar marcas de agua en vídeos cortos. Así que es una muy buena opción a la hora de eliminar una marca de agua en Tik Tok. Para usarla tan solo tendrás que seguir los siguientes pasos:

Descarga el programa en Google Play. Una vez descargado e instalado, escoge la opción de «seleccionar vídeo» y la de «eliminar logo» acto seguido. Mueve la caja en el vídeo para eliminar la marca de agua y haz clic en ‘guardar’. Por último pulsa en el icono de verificación para tener tu vídeo limpio, sin marcas de agua.

Video Eraser

Pero si no dispones de un móvil Android, no te preocupes, existen aplicaciones para iOS que también te permitirán decir adiós a la marca de agua de Tik Tok. Se trata de la app Video Eraser, una aplicación muy sencilla con un solo propósito; eliminar aquello que no sirve en el vídeo. Para usarla tan sólo tendrás que seguir los siguientes pasos:

Obtén la app de la Apple Store. Una vez descargada, instálala para comenzar a utilizarla. Abre la aplicación y haz clic en el icono «más» que encontrarás en la interfaz. Ahora pulsa «cortar vídeo para eliminar marcas de agua» y escoge el vídeo que quieres editar. Una vez retocado, toca el icono de exportar y comienza a eliminar la marca de agua de tu vídeo de Tik Tok.

Kapwing

Pero si no quieres descargar ningún tipo de aplicación en tu smartphone, no te preocupes, tenemos la solución y es que existen varias webs en las que podrás eliminar la marca de agua. Kapwing es un editor de vídeo online gratuito capaz de recortar la marca de agua de Tik Tok. Pero no solo tiene esa función. Además de poder recortar el vídeo, también podrás ajustar la velocidad.

Ve a la página oficial de Kapwing desde tu ordenador. En la interfaz, desliza hacia abajo y haz clic en «marca de agua» y «haz clic para subir», de esta forma podrás importar el vídeo que quieres modificar. Selecciona el botón de «recortar» y ajústalo para que desaparezca la marca de agua. Por último, pulsa el botón «acabar de recortar» y «publicar» para poder procesar el vídeo.

Estas son algunas de las opciones para poder eliminar una marca de agua en Tik Tok, aunque no las únicas. ¿Cuál es la que utilizas tú normalmente?