Nunca es fácil mantener limpia y ordenada la habitación de los niños. Pero lo cierto es que existen varios trucos que nos van a permitir mantener el dormitorio infantil y uno en concreto parece ser el definitivo, de modo que queremos que lo conozcáis a continuación.

Niños y limpieza: este es el único truco para mantener limpio el dormitorio infantil

La limpieza de la casa es una tarea imprescindible si se quiere vivir en un entorno sano, pero si hay niños sabemos que puede resultar complicado. La habitación más complicada de mantener en orden es sin duda el dormitorio de los niños pero el truco para hacer que siempre esté ordenado tiene que ver precisamente con los niños y su implicación en lo que respecta a su propio dormitorio.

Enseñar la importancia de la limpieza a los niños

Con los niños es bastante común tener que lidiar con un caos que se reproduce cíclicamente. Por eso es fundamental enseñarles la importancia de vivir en un entorno ordenado y por tanto aprender y ordenar los juegos que utilizan y también mantenerlos limpios.

Sí, los juguetes también hay que lavarlos, posiblemente en la lavadora si hablamos de títeres de tela, o con productos ad hoc, quizás soluciones naturales con vinagre o incluso bicarbonato de sodio.

Centrarse en la habitación de los niños

El lugar físico de la vida doméstica de nuestros hijos es el dormitorio, que de hecho, resulta suficiente para obtener un espacio o entorno seguro para ellos. El niño debe poder moverse dentro de su dormitorio con total libertad y sin correr riesgos. De ahí también la importancia de mantener el orden y también si es el caso (depende de la edad del niño), tendremos que tapar los enchufes eléctricos y poner protecciones en los bordes. También si queremos, podemos poner alfombras que sean antideslizantes.

El truco esencial para mantener el orden siempre

El problema de la limpieza con los niños es que los padres tienden a no involucrarlos ya que inconscientemente son vistos solo como «obstáculos» a los que hay que frenar.

Este enfoque es una verdadera lástima, porque corres el riesgo de no aprovechar las oportunidades formativas que ofrece la limpieza del dormitorio, es necesario cambiar ese enfoque. Por supuesto, no deberíamos esperar ni exigir un desempeño doméstico de alto nivel, más bien darle pequeñas tareas. Esto no solo los mantendrá ocupados sino que les enseñará algo muy importante, útil para el futuro, que es cómo organizar y cuidar la casa. Un truco que funciona, porque implicar a los niños a que limpien desde bien pequeños es algo que va a ser bueno para ellos tanto ahora como en el futuro

Entre las cosas para enseñarle hay muchas pequeñas cosas, desde ventilar la habitación hasta quitar el polvo de los muebles. Si se convierte en rutina, el niño se volverá más responsable y seguro de sí mismo y como decimos será algo bueno para ellos tanto en el presente como en el futuro.