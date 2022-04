Hay determinadas acciones y cosas que son todo un lujo, que pocas personas pueden darse. Un ejemplo es cómo elegir una moto de agua, algo que, si estás evaluando, supone que consideres una serie de factores a la hora de adquirir este vehículo tan particular. Después de todo, representa una inversión importante, y no tiene sentido gastar dinero sin antes repasar las cuestiones principales acerca de esta clase de medios de transporte acuáticos.

Debes tener en cuenta que no podrás usar la moto acuática hasta que no dispongas de un carnet específico para poder conducirla, por lo que debes hacer clases, si nunca has tenido una, hacer examen, si tienes alguna experiencia previa.

Cómo elegir una moto de agua

Por otro lado, ésta es una época en la que la demanda de motos de agua aumenta mucho. Siempre, en los meses anteriores al verano, comienzan las consultas por modelos nuevos y antiguos, además de conocer los requisitos que hacen falta para poder moverse en ellas.

Para manejar un vehículo como éste, primero tendrás que saber cuál es su potencia y el respectivo carnet que van a pedirte las autoridades del caso cuando, durante tus vacaciones, te pidan todos los papeles.

Evidentemente, tienes que ser mayor de edad para disponer de la licencia, o bien contar con permiso por parte de alguno de tus padres, si tienes 16 años o más. En lo que respecta a las pruebas para otorgar el carnet, consisten tanto en un práctico como un teórico, como en los vehículos terrestres.

La licencia A es la que habilita a conducir motocicletas acuáticas de 110 CV o más. Luego tenemos la licencia B, de 55 a 110 CV, y la licencia C, para modelos de menos de 55 CV.

También debes decidir si quieres gastar lo que cuesta una variante cero kilómetro, o bien apostar por una moto de agua usada, de segunda mano, que tendrá un valor mucho más asequible.

Una de las ventajas de las que han sido utilizadas, es que ya están dadas de alta en Capitanía Marítima. Esto puede ahorrarte algunos trámites. En contrapartida, debes verificar que no tengan problemas.

¿Monoplaza o multiplaza?

Asimismo, están las motos monoplaza, o jet ski, y las multiplaza, que se definen a partir de cuántas personas pueden llevar. Las primeras son más ligeras y manipulables. Las segundas, más potentes.

En cualquier caso, si sueles moverte en espacios geográficos costeros, una moto acuática puede darte esa libertad que estás buscando, tanto para no depender de otras embarcaciones, como para divertirte con tus familiares y amigos, haciendo alguna que otra pirueta.