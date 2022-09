Cómo decorar con estilo japandi

Si quieres calma y serenidad en casa, entonces debes pensar en decorar con estilo japandi. Para ello se usan herramientas algo sencillas porque no se basa en recargar los espacios. Sigue esta tendencia y conoce cómo aplicarla en tu casa.

Esta tendencia se establece de la fusión de los estilos japonés y escandinavo. Pueden parecer bien diferentes pero en realidad no lo son tanto y son bastante parecidos. Todos buscan esa paz que necesitamos en casa donde el menos siempre es más.

Decorar con estilo japandi

Lo más simple

Pero no cualquier cosa, es decir, se lleva la simplicidad pero con aquellos productos algo más sofisticados y únicos.

Naturalidad

Es algo que se lleva en las tendencias de decoración actuales. De hecho, esta simplicidad de formas hace que todo sea más bello. Empezando por la luz natural que debe sacarse provecho de todos los lugares.

Por esto también se incorporan aquellos artículos hechos de forma artesanal porque realmente son más naturales. Y también son personales, algo que diferencia a las diversas casas para que no sean siempre iguales.

Menos caos

Un lugar ordenado es aquel que invita a la calma. Las gurús más reputados de este tema siempre establecen que menos es más porque debemos vivir en un lugar donde no nos invada el caos, pues esto no permite vivir bien. Necesitamos menos cosas para que los espacios se vean libres, y aunque creas que son vacíos, no es así.

Plantas de interior

En este estilo, las plantas son protagonistas. Por lo que necesitamos tal vegetación tanto fuera como dentro. Para esto debemos escoger plantas de interior que se vean, y que sean protagonistas en las diversas estancias.

Aromas

Los aromas y las fragancias son también importantes en este estilo. Así podemos estar siempre en una atmósfera más fresca con aromas que nos aporten siempre algo. Pero deben ser calmantes y naturales.

Para esto hay ambientadores y velas, que nos ayudan y permiten que estos ambiente se aromaticen de la mejor manera.

Consejos