Conocida como “lengua de tigre”, “lengua de vaca”, “lengua de suegra” y “espada de San Jorge”, podríamos decir que la sanseviera es una de las mejores opciones para dejar en casa, oficinas o locales comerciales. Porque es una planta versátil que no requiere demasiado tiempo ni conocimientos respecto del cuidado de las especies de plantas. Por esto explicamos cómo cuidar la planta sanseviera.

Es muy común por sus hojas alargadas, tanto rectas como con ligeras curvaturas, y cuenta con la ventaja de que apenas requiere de cuidados, y que se propaga con gran facilidad. Como consecuencia de ello, ha sido adoptada por civilizaciones de todo el mundo, a pesar de que su origen se sitúa en los continentes asiático y africano, según historiadores.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que existen diferentes variedades de sansevieria, denominadas trifasciata, trifasciata laurentii y trifasciata hahnii si bien, como veremos, los cuidados que requieren son prácticamente los mismos, y escasos si los comparamos con otras.

Pasos para cuidar la planta sanseviera

Durante los meses de más calor es el momento de cambiar la planta de sitio si ha superado el tamaño que le proporciona su maceta original, asegurándonos de que tenga un drenaje adecuado. Además, tienes que colocarla en un espacio bien iluminado, con contacto directo con rayos solares un par de horas al día.

Respecto al riego, debes esperar a que se seque la tierra antes de volver a regarla, aunque con el detalle de que se secará mucho más velozmente que en las jornadas frías. Eso sí, no vayas a ahogarla. Una vez al mes, se aconseja también añadir un poco de fertilizante líquido al agua.

Cuidados de la sansevieria en otoño e invierno

Durante los meses de temperaturas bajas, la planta debe estar ubicada en cualquier lugar con luz. Aquí no hay problema si la luz solar la afecta directamente durante toda la jornada, ya que los rayos tienen menos fuerza que en primavera y otoño, y la ayudarán a desarrollarse.

El riego se vuelve espaciado, una vez cada dos semanas aproximadamente pero revisando siempre que la tierra se haya secado por completo antes de volver a añadir agua con fertilizante en la maceta.

Problemas habituales de esta planta

La sanseviera es una planta no muy complicada, que no te traerá muchas dificultades, pero tienes que revisar que no aparezcan unas pequeñas manchas de color blanco o marrones, señal inequívoca de que está siendo atacada por cochinillas. Para eliminarlas, debes pasarle a las hojas un algodón empapado en metanol o alcohol metílico, productos que nos permiten deshacernos de ellas con poco esfuerzo.