Cómo conservar las frutas durante el verano

Sabemos que, con el calor, apetece tomar alimentos fresquitos. Pero además la manera de conservar las frutas durante el verano es importante porque de ello depende que puedan durar más o menos. O las tengamos que tirar antes y no podemos desperdiciar comida así como así.

Lo que está claro es que no podemos pasarnos. Aunque nos apetezcan y son del todo sanas, debemos ser conscientes de lo que compramos y especialmente en una época de tanto calor para poder comer sin que se pasen antes.

Las maneras de conservar las frutas durante el verano

Mejor comprar piezas enteras

Es el caso del melón o la sandía, y luego al abrirlos ponerlos en la nevera y comerlos en pocos días. también es el caso de las manzanas o bien de los melocotones que también se estilan en esta época del año. En el caso de comprar bandejas con fruta cortada, lo ideal es comerlas al instante.

No mezclar con las verduras

Cuando se ponen las frutas en el frigorífico, no van todas, pero en verano y especialmente en lugares con mucho calor o bien humedad, mejor sí meter la mayoría para asegurarnos su conservación, entonces no se deben juntar con otros tipos de alimentos. Es el caso de las verduras o las hortalizas. Mejor dejar las frutas en un cajón aparte.

Retirar si una pieza se estropea

Y aunque esté en la nevera, si pasan días, las frutas se estropean. Si esto pasa con una pieza, hay que retirarla lo antes posible para así evitar que esta maduración se extienda al resto de frutas. Y con la que no está bien del todo, depende del grado porque siempre se puede hacer zumo.

Quita las bolsas de plástico

Quizás has observado que has comprado algunas frutas y se han puesto malas en poco tiempo. y es que no hemos quitado la bolsa de plástico en las que suelen ir recubiertas. Es mejor abrirlas y desecharlas para que queden sin nada dentro de la nevera o bien, si son frutas que se conservan o se van a comer de inmediato, en bol fuera y en un lugar fresco.

Tarros de vidrio

Lejos del plástico, los mejores aliados son los tuppers o bien los tarros de vidrio para dejar las frutas ya sea fuera o dentro de la nevera. permiten conservarse mejor, ya no para estos alimentos si no para muchos otros. además estamos apostando por mejorar el medio ambiente.