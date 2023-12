La forma más simple de acceder a nuestras apps favoritas en el móvil es colocarlas en la pantalla de inicio, sea en iOS o en Android. Al ubicarlas allí basta encender el dispositivo para buscarla y tocar encima del icono de estos servicios y plataformas y en segundos estarán abiertos para que los usemos. Eso evita tener que buscarlos en el cajón de aplicaciones o en las tiendas de Apple y Google. Ahora bien, si alguno de estos programas no aparece ahí, ¿cómo añadir una aplicación a la pantalla de inicio en iPhone y Android?

Lo normal es que las apps que acabamos de descargar e instalar en nuestros teléfonos se sumen a la biblioteca de aplicaciones (iPhone) o al cajón de aplicaciones (Android), como se llama a la recopilación de softwares propios y de terceros en los móviles. Aunque eso es suficiente para ciertos usuarios, otros como tú sentirán que pierden mucho tiempo encontrando las aplicaciones.

¿Cómo añadir una aplicación a la pantalla de inicio en iPhone paso a paso?

Lo primero que debes hacer es revisar las carpetas de aplicaciones que vienen predeterminadas en la pantalla de inicio de iPhone. Entra a algunas de ellas y comprueba cuáles son las apps que hay dentro. Si hallas la app en cuestión mantén pulsado en el icono, arrastrándola a la pantalla principal. Suéltala donde prefieras y si luego quieres volver a desplazarla, pulsa y arrastra de nuevo.

Si la app no está en ninguna de las carpetas de la pantalla de inicio, tienes que ir por ella a la biblioteca del sistema operativo iOS. Aquí se acumulan todas las aplicaciones descargadas. Desde la pantalla de inicio, desliza hacia la derecha para ir a la biblioteca. Puedes buscar en la biblioteca por tu cuenta o aprovechar la barra de búsqueda disponible en la parte superior de la pantalla. Cuando des con ella, mantén presionado en el icono. Se abrirá su menú emergente. Selecciona «Agregar a Inicio».

Si nada de eso funciona, lo que sería bastante extraño, debes ir a la App Store. Desinstala la aplicación y vuelve a instalarla, repitiendo a continuación los mismos pasos que acabamos de explicar. De esta manera deberías encontrarla, ya definitivamente.

¿Cómo añadir una aplicación a la pantalla de inicio en Android paso a paso?

En Xiaomi, Samsung y otros fabricantes que se sirven del sistema operativo Android, las cosas pueden cambiar un poco entre ellos. Por lo general, tienes las aplicaciones en las carpetas predeterminadas de la pantalla de inicio o en el cajón de aplicaciones que algunos Android poseen. Esto no pasa con todos los Android, y en el resto debes saltar este paso e ir directo a la Play Store.

En la tienda harás lo mismo que en iOS. Es decir, desinstalar la app conflictiva y volver a instalarla para que el icono se localice finalmente en la pantalla de inicio. Debería estar suelto y no dentro de una carpeta. Puedes arrastrarlo hacia donde desees hacerlo.

Si no te gusta la idea de tener que desinstalar la app, otra alternativa por la que puedes optar es descargar la app My Drawer. Básicamente, al instalarla crearás un cajón de aplicaciones en el que verás todas las apps instaladas si tu móvil no tiene uno.

Hay numerosas aplicaciones para añadir cajones de aplicaciones, pero My Drawer es de las mejores y en este enlace puedes descargarla e instalarla en unos segundos. Al ejecutarla, todas las apps se verán juntas y ordenadas según lo hayas configurado.

En resumen, no hay excusas para no tener tus aplicaciones predilectas a mano en la pantalla de inicio. Ni en iOS ni en Android. Independientemente de cuántas hayas instalado en tu teléfono, lleva a la pantalla de inicio las que abres varias veces al día.