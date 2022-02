Las nuevas tecnologías hace tiempo que están con nosotros para quedarse. En nuestro propio hogar es posible beneficiarnos de ellas. ¿Cómo adoptar el Smart home en casa? Aunque parece que debe ser algo caro, ahora es posible incluirla sin gastar demasiado.

Tener una casa inteligente ofrece cantidad de ventajas como encender todos los aparatos con botón, reducir el gasto en calefacción, luz y agua, y así poder reducir nuestra factura a final de mes.

Pasos para adoptar el Smart home en casa

Planificación total

Para poder tener tales sistemas es necesario hacer una planificación previa con un especialista. En este caso, nos servirá para saber qué necesita la casa según el tamaño y otros requerimientos diarios. Sin ello podemos gastar más de lo que realmente es importante y queremos justo lo contrario.

Iluminación inteligente

Con la domótica es posible encender y apagar las luces de una forma automática. Para esto debes hacerte con luces de bajo ahorro energético y sistemas que hagan que esto se pueda regular. Así solo se encienden cuando lo necesitamos y a una graduación menor. Con esto ahorramos en la factura de la luz que ahora está por las nubes.

Equipo Wifi

Es indispensable, pero no solamente para conectar el móvil o el ordenador, si no muchos otros dispositivos que tenemos en casa. Pues un equipo WiFi permite regular diversidad de acciones. A veces, si la casa es grande, un solo equipo Wifi no es posible porque no llegará su cobertura a todos los lados de la casa. Para esto debemos planificar también y así saber si adoptamos un solo wifi, o bien su configuración estará centrada en varios nodos.

Cierres a través de toldos y persianas

Puede pensarse que queda lejos de una Smart home, pero con determinados gestos, ahorramos mucho. Podemos instalar entonces un motor en las persianas y toldos que se abren también de una forma remota con un botón. Con esto ganamos horas de luz y también pagamos menos a finales de mes por este motivo.

Electrodomésticos que funcionan solos

En este caso, hay que tener electrodomésticos centralizados para que los podamos programar en función de diversos parámetros y cuando nosotros empecemos. Esto es tanto la lavadora, como la nevera, hornos para que podamos preparar y encender fuera de casa para que tengamos ya la comida lista una vez vengamos. Siempre usando la tarifa eléctrica más barata, que es la que permite que podamos pagar menos.