Así puedes saber quién ha visto el perfil en Instagram

Una de las preocupaciones que tienen los usuarios de la red es si podemos saber quién ha visto el perfil en Instagram. No sólo porque se interesan en conocer quiénes están accediendo a sus cuentas para ver qué publican, sino también porque, si esto es posible, los demás podrían estar al tanto de su actividad. Pero, ¿cuáles son los pasos que debes seguir?

Al final, todos tenemos esa curiosidad de averiguar quién nos está «espiando». Y no hay una función nativa en esta plataforma para descubrir quiénes entran a escondidas a nuestras cuentas. Afortunadamente, ha circulado en Internet un tutorial muy simple pero muy efectivo para visualizar esa información. En unos pocos segundos, desvelarás el nombre de los que te siguen sin admitirlo.

Quién ha visto el perfil en Instagram

Antes de entrar en los detalles de este procedimiento, debemos insistir en que no sólo no hay una función oficial para eso sino que tampoco la habrá en el futuro. Los desarrolladores de Instagram consideran que añadir una característica así podría resultar malo para la privacidad de los clientes. Así que, no importa cuándo estés leyendo esto, el único modo de obtener dicho dato es usando alguna de sus soluciones extraoficiales. Por otro lado, no prestes atención a las aplicaciones que prometen dar iguales resultados.

La única alternativa por la que podrías optar, en todo caso, es pasar a una cuenta profesional. Si lo haces, aparecerán nuevos menús. Entre ellos, uno que dice «Visitas que recibe tu perfil». Esa sección es más completa que la de las cuentas personales.

¿Cómo es el proceso para saber quién ha visto el perfil en Instagram?

A día de hoy, no podemos ver exactamente qué usuarios han visitado nuestro perfil. De nuevo, la culpa es de las políticas restrictivas que Instagram ha adoptado al respecto. Políticas que, si bien nos protegen de terceros, nos ocultan cosas que podrían ser llamativas. Es decir, no podrás ver si hay alguien entrando a tu perfil varias veces al día. Ni tampoco nadie sabrá si tú entras a su cuenta casi permanentemente. El primer paso sería pasar a un perfil profesional, para tener la certeza de cuántas veces visitan tu perfil al día.

Y en cuanto a las aplicaciones de terceros, sobre todo en Android, vas a toparte con un sinfín de apps que aseguran que pueden mostrarte quien va a ver tu perfil. Pues bien, en el mejor de los supuestos son falsas. Y en el peor, pueden ser un virus o malware.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

Hay un último recurso que consiste en abrir Instagram, Puedes reconocerla por el ícono de cámara con un fondo multicolor. Solamente tienes que ir a tu perfil y tocar en la esquina superior derecha. Ve a Configuración y privacidad y, luego, busca el menú Tipo de cuenta y herramientas y toca Cambiar a cuenta profesional. Eso multiplicará tus posibilidades de obtener este dato concreto.

Una vez que hayas pasado tu perfil de personal a profesional, ve al icono de las tres líneas horizontales en la parte superior derecha. Se abrirá una nueva página. Pulsa en Insights. Si no está es porque no has pasado correctamente de perfil personal a profesional. Cuando toques en Insights, se desplegará ante ti un mundo entero de información relacionada con quienes entran a tu cuenta.

¿Para qué nos sirve Insights?

No todos están al tanto de Insights y su potencial que, aunque parece reservado a las empresas, está allí disponible para cualquier usuario de Instagram que desee aprovecharlo. ¿Por qué es una de las mejores herramientas de la app?

En pocas palabras, Insights nos da un panorama de cómo está funcionando tu contenido en términos de participación, desglosando cuidadosamente las métricas por el tipo de contenido. Podrás ver de dónde vienen los Likes, comentarios, publicaciones guardadas por otros usuarios de tu perfil, etc. De un vistazo, estarás al tanto de qué contenidos que compartes triunfan entre tus seguidores, siempre que tu perfil sea privado, o entre los usuarios de Instagram en general, siempre que tu perfil sea público para todos.

Podrás controlar el alcance de tus publicaciones, tanto las del feed como las stories que desaparecen en horas:

¿Qué métricas forman parte de Insight?

Impresiones: cuántas veces se han visto tus publicaciones y cuáles han tenido más éxito entre tus seguidores

Actividad de la cuenta: las visitas a tu perfil y, si tienes un enlace que lleva a una web, las visitas a la web

Publicaciones principales: contenidos que han generado mayor interacción por parte de los usuarios

Top Stories: las publicaciones efímeras que han tenido más éxito entre tus seguidores

Los mejores videos de IGTV: los contenidos de mayor éxito del canal

En síntesis, puedes hacerte una idea de qué tanto trascienden tus publicaciones. Pero no saber específicamente quién ve tu perfil. Difícilmente Instagram vaya a añadir esta característica en el futuro, pero puede que nos facilite obtener esos datos indirectamente.