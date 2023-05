Así debes cuidar la clivia, una planta fuertemente resistente

La clivia es una planta originaria de Sudáfrica, que en los últimos tiempos se ha convertido en una opción para los jardines europeos. En España, es cada vez más común observarlas con sus flores que cautivan por su forma de cinta y sus hojas alargadas únicas. Siempre que estés interesado en la especie, debes saber cómo cuidar la clivia para mantenerla en su mejor estado posible.

La primera buena noticia es que ésta es una planta resistente y fácil de cuidar, por lo que es ideal para los principiantes en jardinería. No importa si eres novato, con ciertos cuidados básicos lograrás que tu ejemplar luzca donde lo coloques durante la primavera. Justamente, ésta es la mejor época para adoptar una porque es cuando alcanza el mayor grado de floración en colores cálidos.

Cómo debes cuidar la clivia

Luz y temperatura

Por su origen, es mejor que la preserves de las bajas temperaturas que podrían provocarle daños irreversibles o incluso la muerte. Los ambientes entre 18° C y los 20° C son recomendables, pero mientras no quede expuesta al frío y las heladas estará bien. Respecto a la luz, tienes que evitar que le de el sol directo pero asegurarle luminosidad para que crezcan fuerte y pueda florecer.

Riego y forma de regar

No sólo es importante que el riego sea abundante porque ésta es una especie que tiene necesidad de mucha agua, sino también que la pulverices durante el verano para mantenerla húmeda. Eso sí, procura no encharcar el sustrato porque eso atenta contra su vida. Cada vez que la riegues, mira que el agua no quede almacenada en el cogollo de las hojas porque el exceso de líquido la afecta.

Trasplante a una nueva maceta

Deberías trasplantar tu ejemplar cuando notes que la maceta en la que se encuentra está comenzando a quedarle pequeña. Normalmente, este proceso se realiza cada dos años. Por lo general, se aconseja pasarla a una maceta que la doble en tamaño.

Abono

Puedes incorporar un preparado al inicio de la primavera o el verano para que tenga más energía en el momento de la floración. Conseguirás abonos para la clivia en las tiendas especializadas, así que no dudes en añadirlo a la maceta antes del verano.

¿Cómo asegurar la siguiente floración?

Para que el próximo año vuelva a florecer, tienes que dejarla fuera en otoño. El frío, con temperaturas en torno a los 10° C, hará que guarde energía para sobrevivir. En invierno ponla a resguardo y riégala aumentando la cantidad de agua hasta que sea primavera. Percibirás cómo lentamente vuelve a florecer en febrero o marzo del próximo año. En muchos casos con más fuerza que ahora.