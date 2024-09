Así debes activar el modo fantasma de Whatsapp: cada vez más sencillo

Actualmente, la privacidad digital se ha convertido en una prioridad para muchas personas, especialmente en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, aunque también sirve para Facebook e Instagram. Más allá de que la mensajería online es conocida por su funcionalidad y facilidad de uso, muchos usuarios buscan formas de aumentar su privacidad. Una opción interesante es activar el modo fantasma, que permite utilizar la aplicación sin dejar rastros visibles para otros usuarios. Este modo ofrece un mayor control sobre la exposición personal, permitiendo, por ejemplo, leer mensajes sin mostrar el doble check azul o sin aparecer en línea. A continuación, te explicamos cómo puedes activarlo.

Activar el modo fantasma en WhatsApp es sencillo y no requiere aplicaciones adicionales. El primer paso es desactivar las confirmaciones de lectura. Para hacerlo, debes ir a Ajustes, luego seleccionar Cuenta y finalmente Privacidad. Allí encontrarás la opción para desactivar las confirmaciones de lectura, lo que impedirá que los demás vean cuándo has leído sus mensajes. Además, puedes ocultar tu última conexión seleccionando Última vez en el mismo menú y eligiendo la opción Nadie. Estas configuraciones no solo protegen tu privacidad, sino que también te permiten usar la app de manera más discreta, sin sentir la presión de responder inmediatamente.

Así debes activar el modo fantasma de WhatsApp

El modo fantasma es especialmente útil para aquellas personas que valoran su privacidad o que desean manejar sus interacciones digitales a su propio ritmo. Al desactivar las confirmaciones de lectura y ocultar la última vez que estuviste en línea, te liberas de la constante necesidad de estar disponible para los demás.

Es importante considerar que, al activar estas configuraciones que permiten que tu teléfono no de indicaciones de una actividad minuto a minuto para el resto de tus contactos, tampoco podrás ver si otras personas han leído tus mensajes ni cuándo estuvieron conectadas por última vez.

Es una elección que depende de cuánto valoras tu propia privacidad frente a la interacción social habitual en WhatsApp.

Más allá del modo fantasma

Para quienes buscan mayor anonimato, existen otros trucos que puedes usar en combinación con el modo fantasma. Por ejemplo, puedes desactivar las notificaciones emergentes para que nadie vea tus mensajes en la pantalla de bloqueo.

Otra opción es restringir quién puede ver tu foto de perfil y tu estado, ajustando las configuraciones de privacidad para limitar estos detalles solo a tus contactos o a nadie. Si deseas proteger aún más tu privacidad, puedes consultar webs como el Instituto Nacional de Ciberseguridad para obtener más consejos sobre cómo mantener la seguridad en línea.

Ventajas y desventajas del modo fantasma

Como con cualquier ajuste de privacidad, activar el modo fantasma en WhatsApp tiene tanto ventajas como desventajas. Entre las principales ventajas, está el hecho de que puedes navegar y comunicarte en la aplicación sin sentirte observado o presionado a responder inmediatamente.

Esto es especialmente útil en entornos laborales o personales donde el uso constante de WhatsApp puede resultar intrusivo. Además, te permite gestionar mejor el tiempo, evitando distracciones innecesarias.

Sin embargo, una desventaja importante es que, al desactivar las confirmaciones de lectura y la visibilidad de la última conexión, tampoco podrás ver estas mismas informaciones sobre tus contactos.

Esto puede dificultar la coordinación con otros, especialmente en grupos de trabajo o familiares donde la comunicación fluida y rápida es clave. Es importante evaluar estos aspectos antes de decidir si el modo fantasma es adecuado para ti.

Consejos adicionales para maximizar tu privacidad

Además de activar el modo fantasma, existen otros pasos que puedes seguir para reforzar tu privacidad en WhatsApp. Puedes ajustar quién ve tu información personal (foto de perfil, estado y descripción) accediendo nuevamente al menú de privacidad. En la sección Perfil, selecciona qué contactos pueden ver estos detalles.

También puedes evitar que te añadan automáticamente a grupos no deseados. Para esto, en el menú de privacidad, selecciona Grupos y elige la opción que más te convenga, restringiendo quién puede añadirte a nuevas conversaciones grupales.

Otra recomendación es bloquear los mensajes de personas desconocidas o molestas. Puedes hacerlo accediendo al chat, tocando el nombre de la persona y seleccionando «Bloquear contacto». De esta manera, mantienes tu WhatsApp como un espacio más seguro y controlado.

Conclusión: Protege tu privacidad con responsabilidad

Activar el modo fantasma en WhatsApp puede darte un respiro en cuanto a la presión social de responder de inmediato a los mensajes. Sin embargo, es fundamental utilizar esta función con responsabilidad, asegurándote de no perder oportunidades de comunicación importantes ni malinterpretar la ausencia de respuestas de otras personas.

Al mismo tiempo, es recomendable mantenerse al tanto de las actualizaciones de WhatsApp y las nuevas funciones de privacidad que puedan surgir.

Si deseas seguir aprendiendo sobre cómo proteger tu privacidad en línea, puedes consultar recursos como el Comité Europeo de Protección de Datos de la Unión Europea.