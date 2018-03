Navegar por internet a diario, se ha convertido en una práctica habitual, y aunque solemos entrar siempre en las mismas páginas, lo cierto es que a veces puede que se nos abran páginas de terceros o webs “spam” que molestan y convierten nuestro sistema en ser susceptible de acabar con un virus informático. Es importante saber en qué páginas web entramos, pero si deseas poder bloquear páginas web de las que no te fías, nosotros te enseñamos todos los pasos a seguir para que aprendas cómo bloquear páginas web de forma fácil y segura.

Por qué bloquear páginas web

Te sientas frente al ordenador o abres el navegador de tu dispositivo móvil y te dispones a consultar las últimas noticias o a buscar información sobre cualquier cosa ¿por qué querrías bloquear páginas web que puede que contengan esa información? Pues porque no todas cargan a la misma velocidad (a veces, incluso se cuelgan) y porque además, no todas son de fiar, y seguramente te habrá pasado que mientras abres una página web se te abre un “link” a otra web (en especial de publicidad o spam) que en ocasiones se oculta, de modo que estamos con una web abierta de un tercero y no sabemos si es o no una web susceptible de atacarnos.

Por ello hemos de estar alerta y no estará de más que tengamos algún método o sistema a través del cuál bloquear páginas web ya sea de manera automática (precisamente para evitar lo que acabamos de explicar) o de manera específica. Veamos ahora qué pasos seguir para bloquear páginas web.

Veamos distintas opciones que podemos elegir para poder bloquear páginas web en función de si son del tipo “Ventanas Emergentes” o para bloquear una web en concreto.

Pasos para bloquear “Ventanas Emergentes”

Las llamadas “Ventanas Emergentes” no dejan de ser páginas web que se abren de manera automática. A veces se instalan cuando entramos en una web en concreto y sin pedir permiso, o a veces nosotros mismos podemos dar a “Ok” a su instalación sin darnos cuenta.

Para bloquear una ventana emergente tenemos varias opciones. Una de ellas es bajarse la aplicación de AdBlock que es una extensión de navegador que te permite bloquear ventanas emergentes. Esta aplicación trabaja de manera automática por lo que, una vez descargado ella sola se encargará de bloquear cualquier “Ventana Emergente” que nos pueda molestar.

Otra opción es la de hacerlo de manera manual desde el navegador. En el caso de tener Chrome debes hacer lo siguiente:

Entra en Google Chrome y escribe chrome: // settings / content en la barra de direcciones y pulsa “Enter” . Dirígete a la opción “Popup”, marca la casilla “No mostrar ventanas emergentes en los sitios (recomendado)”. A continuación, haz clic en “Finalizar” y cierra la pestaña de “Configuración”.

Pasos para bloquear páginas web de forma específica

Por otro lado, puede que desees poder bloquear páginas web de manera específica. Algo que se da en ciertos casos como,por ejemplo, cuando quieres bloquear una página para tus hijos.

En Windows

Si utilizas un ordenador que tenga cualquier versión de Windows, puedes bloquear el acceso a un sitio web específico realizando cambios en el archivo de hosts, un archivo de texto presente en todas las versiones de Windows, con una lista de direcciones IP y sus respectivos nombres de dominio, cuyo objetivo principal es precisamente bloquear o acelerar la conexión a ciertos sitios web.

Por lo tanto, lo primero que debes hacer es abrir el Bloc de notas con privilegios de administrador, haciendo clic en el botón “Inicio”. Escribe “Bloc de notas” en el campo de búsqueda que se muestra haciendo clic en la lista, selecciona el elemento “Ejecutar como administrador” y luego haz clicc en el botón “Sí”. A continuación, en la ventana del Bloc de notas que se abrió, haz clic en el elemento “Archivo adjunto” en la barra de herramientas y selecciona “Abrir”. Posteriormente, en el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla, después de hacer clic en el icono de la izquierda, C: / Windows / System32 / drivers / etc ., selecciona la entrada “Todos los archivos” (*. *) en el menú ubicado en la esquina inferior derecha. Selecciona el archivo de hosts y luego haz clic en “Abrir” . En el archivo de texto que se abre, busca las cadenas 127.0.0.1 localhost o :: 1 localhost . Ahora, posicionándote con el cursor después de la última línea (si hay otras líneas de código ubicadas después de éstas) y escribe la cadena 127.0.0.1 seguida de la URL del sitio que se va a bloquear (por ejemplo, 127.0.0.1 www.facebook.com, para bloquear Facebook). Para concluir y asegurarte de que el bloqueo de los sitios de Internet incluidos en la lista se aplica, cierra el archivo, haz clic en “Guardar” y luego intenta visitar el sitio o los sitios bloqueados.

Obviamente, puedes eliminar los sitios web añadidos al archivo hosts de Windows y, por lo tanto volver a activar su visualización normal por la simple eliminación de las cadenas de texto añadidas previamente al archivo de hosts con el Bloc de notas y guardando los cambios.

En Mac: