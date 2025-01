Marco Asensio: ostracismo en el PSG o venta inmediata

Marco Asensio tiene pocas salidas para solucionar su complicada situación en el PSG. Luis Enrique no cuenta con él y ya acumula más de un mes sin tener minutos con el equipo parisino. La primera opción es pasar al ostracismo y quedarse hasta final de temporada sin jugar. La segunda es una venta inmediata en este mismo mercado invernal (que cierra el próximo 3 de febrero) para poder volver a recuperar la sonrisa que ha perdido.

La vida de Marco Asensio ha cambiado de la noche a la mañana. Ha pasado a ser un jugador importante y de confianza para Luis Enrique, también en la selección española cuando el asturiano era seleccionador, a no contar para nada para el ex técnico del Barcelona. La pasada temporada, con Mbappé incluso en el equipo francés, Asensio jugó 31 partidos, marcando cinco goles y repartiendo siete asistencias.

No era titular indiscutible, pero sí tenía sus oportunidades y sus opciones. Y muchas veces las aprovechaba ayudando mucho a su equipo. También tuvo minutos en partidos importantes de Champions League donde el PSG llegó a semifinales dejando por el camino en la ronda anterior al Barcelona.

Pero esta temporada, la situación de Marco Asensio ha cambiado de manera radical. Ha disputado 15 partidos, marcando dos goles y repartiendo 4 asistencias, y acumula más de un mes sin tener minutos. No cuenta para un Luis Enrique que incluso lo manda a calentar y no lo saca a jugar.

La grave situación de Asensio

Marco Asensio lleva nueve partidos de manera consecutiva sin tener minutos en el PSG. Y la razón no es que esté lesionado. Es una decisión del entrenador. Acumula cinco partidos, incluso, seguidos en el banquillo, otro no convocado entre medias, y el resto también en el banquillo. No cuenta con minutos desde el pasado 6 de diciembre contra el Auxerre. También es cierto que sin Asensio, el PSG lo ha ganado todo hasta el momento, también el increíble partido contra el Manchester City del pasado miércoles con remontada incluida. La última vez que salió de titular fue el pasado 22 de noviembre. Hace más de dos meses.

Por lo tanto, Asensio tiene pocas soluciones a su grave problema. Ostracismo o venta inmediata. No hay más, ya que no podría salir cedido. El PSG tiene seis jugadores cedidos fuera de Francia en estos momentos y ese es el límite. Y lo peor es que quiere ceder a otros dos más. Por lo tanto, la situación de Asensio no parece que se pueda resolver con una cesión. O sale traspasado en este mercado para poder volver a jugar o se queda toda la temporada en el banquillo, o en la grada, sin poder disfrutar de su trabajo.

El problema del PSG con las cesiones

El PSG tiene ahora mismo seis jugadores cedidos a equipos de fuera de Francia. Se trata de Xavi Simons (RB Leipzig), Cher Ndour (Besiktas), Carlos Soler (West Ham), Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Juan Bernat (Villarreal) y Renato Sanches (Benfica). Ahora, ha acordado con Fenerbahce y Juventus las cesiones de Milan Skriniar y de Randal Kolo Muani. Sin embargo, estas no pueden formalizarse hasta que consigan romper dos de las que ya tienen vigentes, ya sea por un traspaso o porque vuelvan al PSG.

El problema del PSG con las cesiones puede trastocar los planes para el mercado invernal. De hecho, uno de los jugadores que ha sido descartado por Luis Enrique es Marco Asensio, que ha sido ofrecido en las últimas semanas al Barcelona y al Atlético de Madrid. El balear apenas cuenta con minutos y ha pasado de ser de plena confianza para el asturiano a verse condenado al ostracismo.

Pero el jugador apunta a tener su futuro en el Parque de los Príncipes, como mínimo, hasta el final de temporada. Todo, por un error clamoroso de la directiva en su planificación y por ceder a más jugadores de los que podían, sobrepasando el límite que les permite la legislación de la FIFA.

El PSG ya ha alcanzado el máximo de seis jugadores que puede ceder a equipos de otros países durante una misma temporada, cifra establecida en el nuevo reglamento de la FIFA que entró en vigor el 1 de julio pasado. La directiva está trabajando de forma concertada para tratar de encontrar una solución, que podría pasar por el retorno anticipado de uno de los seis jugadores actualmente cedidos.