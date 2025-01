Junts se mofa de Sánchez: «No tiene mayoría y no vamos a aceptar el trágala»

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha mofado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no tener mayoría en el Parlamento y le ha exigido dejar de «colar su programa electoral» en cada iniciativa. Refiriéndose al decreto ómnibus que tumbó su partido junto al PP y Vox, la dirigente independentista ha remarcado que Junts no va a aceptar el «trágala» del Ejecutivo que sí asumen otros partidos.

«Esto va de un gobierno que no tiene mayoría y que intenta colar su programa electoral en cada una de las iniciativas que presenta. Y aquí en los partidos que podemos darle o no apoyo tenemos dos opciones, aceptar el trágala, nos lo comemos todo, por qué a ver qué dirás o plantar cara y decir ‘así no’», ha explicado la dirigente de Junts.

Ante las críticas vertidas por el Gobierno contra el partido del ex presidente Carles Puigdemont, después de que el miércoles votaran en contra de convalidar el decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones o la rebaja al transporte público, Nogueras ha remarcado que «no están en el Congreso para regalar los votos ni para apoyar a ningún gobierno», sino para «ser útiles y cumplir la palabra».

Sobre esta cuestión ha querido dejarle claro a Pedro Sánchez que «ser útiles no es dejarse colar decretos ni decir sí a todo el programa electoral del PSOE o de Sumar y Podemos». Además, se ha mofado del presidente añadiendo que el Ejecutivo, que no tiene mayoría, «no puede actuar como si la tuviera».

Continuando con el tema, Nogueras le ha reclamado al Gobierno que ponga las pensiones y la rebaja del transportes en decretos por separado, sin incluir medidas como la subida del IVA a alimentos básicos o en la electricidad, mermando el poder adquisitivo de los catalanes y les ha vuelto a acusar de no estar interesado en los pensionistas ni en la rebaja de los transportes, ya que, si fuese así, el jueves hubiera convocado un Consejo de Ministros extraordinario, hubiera aprobado nuevos decretos ley y la subida de las pensiones y bonificaciones «hoy ya estarían publicadas en el BOE».

«Cada minuto que pasa que el gobierno español no aprueba este decreto con las pensiones, y los descuentos del transporte, queda más claro que a este gobierno no les importan los pensionistas ni los descuentos en el transporte público», concluye la portavoz de Junts en el Congreso en una entrevista en la Cadena Ser, adelantando que si no lo presentan ellos, lo hará su propio partido en la Cámara Baja.

«Utiliza a los pensionistas de rehenes»

Las críticas contra Sánchez ante los ataques a los tres partidos que votaron en contra de la ley ómnibus no han comenzado aquí. Este jueves el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también acusó al presidente del Gobierno de utilizar a los pensionistas «como rehenes».

Feijóo defendió que su partido dice «sí a la subida de las pensiones, no a regalar privilegios e inmuebles a sus aliados nacionalistas. Sí a la bonificación del transporte público y no a la subida de la luz y de los alimentos a través del IVA» y reprochó a Sánchez que «si todo lo que ha defendido fuese el contenido del Real Decreto ley, estaría aprobado». Además, salió en defensa de los pensionistas, a quienes considera «sagrados».

El líder del PP también afirmó que «es mezquina la propuesta del Gobierno de un trágala a todas sus políticas económicas utilizando a los pensionistas o a la gente que utiliza el transporte público, a los valencianos. Es inmoral», opinión que ha compartido con Miriam Nogueras.

Según Feijóo, la culpa de la situación recae en el Ejecutivo de Sánchez, al que acusó de ser «incapaz de aprobar leyes y presupuestos». «El Gobierno está bloqueado y lo que pretende ahora es bloquear España. Ningún gobierno tiene la legitimidad para utilizar a los pensionistas por los problemas políticos que tiene dentro del Gobierno y con sus socios. La propuesta del Partido Popular es conocida, es clara y está registrada en la Cámara», remarcó Feijóo.