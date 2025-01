Milei carga contra la censura de Sánchez en las redes: «Intenta callar a los que piensan distinto»

El presidente argentino, Javier Milei, ha vuelto a dejar al descubierto las carencias democráticas de Pedro Sánchez. El líder argentino ha acusado en el Foro de Davos (Suiza) a su homólogo español de intentar «callar a todos los que piensan distinto» en referencia a la beligerante propuesta de regular las redes sociales y señalar a sus dueños («tecnocasta») que Sánchez planteó en el mismo lugar.

«No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensan distinto y que el único mensaje sea el que él quiere», dijo Milei en unas declaraciones a la prensa tras participar ante el plenario del Foro Económico Mundial.

Antes, en el plenario, ya había criticado la propuesta de Sánchez sin citarle, diciendo que hay «algunas autoridades europeas, bastante rojitas, llaman abiertamente a la censura o que hay que callar a los que piensan distinto de la ideología woke».

Javier Milei contesta a Pedro Sánchez sobre la propuesta para acabar con el anonimato en las redes sociales.#forodavos #milei #pedrosanchez pic.twitter.com/9JsxIwfdXX — okdiario.com (@okdiario) January 23, 2025

Pedro Sánchez recrudeció en Davos su discurso censor contra las redes sociales y contra sus propietarios, como es el caso de Elon Musk, a los que ha acusado de «aumentar la división y el odio», por lo que defiende que deben ser «penalmente responsables de lo que pasa en sus redes».

Sánchez planteó un plan contra los «tecnomillonarios» que también incluye acabar con el anonimato en redes y forzar a los dueños a dar a conocer el algoritmo para poder evaluarlo. La beligerancia sobrevenida de Sánchez contra las redes sociales contrasta con lo que defendía en su afamada tesis doctoral. El presidente del Gobierno aseguraba que estas plataformas servían a los ciudadanos para «fiscalizar Gobiernos».

«Sé que no va a ser sencillo, lo sé, estamos todos un poco asustados porque las personas a las que nos enfrentamos son muy poderosas, tienen recursos financieros y tecnológicos casi ilimitados, aliados muy peligrosos y no están jugando limpio porque no están cumpliendo con nuestras normas morales ni se enfrentan a estas consecuencias», ha defendido Sánchez desde Suiza. «Pero sé que podemos ganar la batalla porque tenemos razón, porque somos más y porque ya lo hemos hecho en el pasado», añadió

De este modo, Sánchez continúa su discurso contra lo que recientemente definió como «tecnocasta», en referencia a los dueños de las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos, que se han alineado con el nuevo presidente Donald Trump, investido esta misma semana. Sánchez ha alertado de los efectos negativos de las redes sociales «ocultos en los algoritmos» que en lugar de empoderar a la gente han acabado en una concentración de poder y riqueza «en manos de unos pocos» y están «polarizando el debate público».