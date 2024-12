Javier Milei: «Sánchez y Zapatero son la tortura que tienen los pobres españoles»

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha destacado este miércoles en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero son «la tortura que tienen los pobres españoles». «Hay que acabar de una vez por todas con la basura del socialismo», ha destacado en el Hotel Hilton de Buenos Aires (Argentina). En su discurso de clausura de la CPAC, Milei ha abordado la importancia que tiene para este movimiento dar la «batalla cultural» porque, a su juicio, «los socialistas, caído el muro de la vergüenza, del terror y la sangre, avanzaron sobre terreno virgen porque a alguien se le ocurrió decir que la caída del muro era el fin de la historia». Durante su discurso, Milei ha hecho un inciso: «No me caen bien los zurdos, no se sorprendan».

Javier Milei ha destacado que los líderes de izquierda «lograron imponer la agenda». En este sentido, el presidente de Argentina ha resaltado que «se nos metieron en las universidades, en los medios de comunicación, en la cultura; y como no tenían rival, ganaron la batalla cultural. Fueron exitosos políticamente».

A su juicio, los políticos de izquierdas que han ganado usando, dependiendo los casos, insultos o sarcasmos son: «En Argentina hemos padecido cuatro gobiernos kirchneristas; en Chile, experimentos como (Ricardo) Lago, (Michelle) Bachelet, (Gabriel) Boric. En Uruguay, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez; en Paraguay, (Fernado) Lugo; en Bolivia, Evo Morales; en Brasil, (Luiz Inácio) Lula (da Silva) y Dilma (Rousseff); en Perú, (Pedro) Castillo; y en Colombia,(Gustavo) Petro». Cuando se ha referido a «Lula», el público ha abucheado. Milei ha añadido: «En Venezuela, el asesino criminal de (Nicolás) Maduro, que le siguió a Chávez, el mentor; a la basura Fidel Castro».

Posteriormente, Milei ha destacado que «Zapatero, Sánchez, la tortura que tienen los pobres españoles con ellos». «Fueron exitosos en lo cultural, en lo político, pero donde van generan miseria y eso abrió la oportunidad de que hoy en el mundo, de la mano de (Donald) Trump, (Nayib) Bukele y nosotros en Argentina, se respiren nuevos tiempos de libertad», ha destacado. A juicio de Milei, «no alcanza a gestionar bien, como pasó en los años 90, es necesario dar la batalla cultural y, en eso, la CPAC tiene un rol fundamental, para coordinar internacionalmente, para que los zurdos no nos entren por ningún lado».

¿Qué es la CPAC?

La CPAC fue fundada en 1974 por la Unión Conservadora Americana, la organización conservadora más antigua de Estados Unidos. El objetivo de la Conferencia de Acción Política Conservadora es preservar y proteger los valores de la vida, la libertad y la propiedad de todos los estadounidenses. La reunión se celebra en Washington. En cambio, en algunas ocasiones, se ha celebrado fuera de Estados Unidos como en Australia, Hungría, Japón, México o Corea del Sur.

En esta reunión en Argentina, los discursos de la CPAC se han centrado en «la importancia de un gobierno limitado, el capitalismo de libre mercado, la responsabilidad individual y la preservación del patrimonio cultural y religioso».

Santiago Abascal en la conferencia

Entre los invitados a la CPAC, ha destacado el presidente de Vox Santiago Abascal. En su turno de intervención, Abascal ha destacado que «nos enfrentamos a males globales. Defendemos el bien, la verdad y la belleza, debemos estar unidos. Defendemos la dignidad de las personas, debemos estar unidos».

Lo que nos une y lo que define a nuestros movimientos es el amor por nuestras propias patrias, el deseo de soberanía, el deseo de no perder el control sobre nuestro propio futuro y el anhelo por libertad para vivir sin dictaduras socialistas, globalistas e islamistas. pic.twitter.com/EnclEB6Fbb — CPAC Argentina (@CPACArg) December 5, 2024

«Las victorias de Milei y Trump trascienden las fronteras y por eso la reaccionan con tanta rabia. Los insultos de la izquierda son medallas que nos ponemos en el pecho. Los que nos apoyan y nos votan son personas que sólo quieren prosperar. Son familias sencillas que quiere lo mejor para sus hijos», ha indicado Santiago Abascal durante su intervención en la CPAC.

Bolsonaro y Lara Trump

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha participado a través de videoconferencia. También ha asistido Lara Trump, la nuera del presidente electo de Estados Unidos Donald Trump.

Bolsanaro se dirigió a la audiencia de CPAC Argentina diciendo: “Argentina es un país que se proyecta hacia el mundo. Los felicito por el coraje de montar un buen equipo para que conduzca el destino de su país…” pic.twitter.com/IlIZk00GaR — CPAC Argentina (@CPACArg) December 4, 2024

Además de Bolsonaro, Abascal y Lara Trump, también tenían previsto participar en la conferencia el político de Estados Unidos Ron Paul, a quien los organizadores han presentado como «máximo exponente libertario de EEUU»; Eduardo Velástegui, líder de la derecha en México; ⁠Branko Marinkovic, empresario y azote del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia; y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.