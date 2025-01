Descubrimiento del siglo en el Vaticano: hallan una reliquia del imperio romano durante las obras del Jubileo

Roma no deja de sorprendernos. Por un tiempo la capital italiana se convirtió en un océano de obras y restauraciones, pero por fin comienzan a ver los frutos. Durante las preparaciones del Jubileo de 2025, un descubrimiento arqueológico ha sacudido el corazón de la ciudad eterna.

Un fenómeno bastante recurrente cuando se realizan obras en las ciudades históricas de Europa consiste en encontrar restos de antiguas civilizaciones. Por suerte, eso nos permite tener auténticos museos al aire libre como Roma.

El último descubrimiento que ha entusiasmado a los investigadores ha ocurrido en la plaza Pia, junto al Vaticano. Según ha relato la agencia EFE, allí han encontrado una fullonica; una especie de lavandería datada a finales del siglo II o principios del siglo III.

Esto no sólo ofrece más información sobre cómo era la vida en la Antigua Roma, sino que también va a provocar que la capital de Italia cuente con un nuevo punto de interés que visitar.

¿Qué harán con el nuevo descubrimiento arqueológico en Roma?

De momento, todo son buenas noticias con este hallazgo, ya que la fullonica no paralizó las obras en Roma. El Ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, aseguró que «los plazos se respetarán», y agregó que los restos serán trasladados a los jardines del Castel Sant’Angelo para su exhibición pública.

En una rueda de prensa, el alcalde Roberto Gualtieri subrayó que el descubrimiento generó tanto «asombro como responsabilidad», pero reafirmó el compromiso de equilibrar la protección del patrimonio con las necesidades de modernización de la ciudad.

¿Qué es una ‘fullonica’ y por qué es tan importante?

En la Antigua Roma, las fullonicae eran más que simples lavanderías. Su relevancia estaba en que eran auténticos centros de actividad social y económica.

Además, en estos lugares se desarrollaron técnicas de lavado espectaculares. Por ejemplo, blanqueaban y teñían tejidos utilizando métodos que hoy pueden parecernos curiosos, como el uso de orina fermentada por su contenido en amoniaco.

El hallazgo realizado en la Plaza Pia incluye bañeras de piedra en un estado de conservación impresionante.

Según Roberto Gualtieri, alcalde de Roma y comisario del Jubileo, esta fullonica nos permitirá comprender cómo funcionaban estas instalaciones y su importancia en la vida cotidiana de la Antigua Roma.

Hay que imaginar estas lavanderías no sólo como un punto de higiene en las ciudades, sino también como auténticos centros sociales y comunitarios. Mientras realizaban sus tareas, las personas aprovechaban para compartir momentos, debatir y desarrollarse.

El descubrimiento en Roma que ha emocionado al delegado del Papa

El delegado del Papa, monseñor Rino Fisichella, también se pronunció sobre el descubrimiento y mostró su emoción: «El alcalde me envió una fotografía que me conmovió profundamente. El descubrimiento de una lavandería evocó recuerdos de mi juventud, una época en la que no contábamos con lavadoras».

Hay que tener en cuenta que este hallazgo en las cercanías del Vaticano no sólo es un gran descubrimiento arquitectónico, sino que también es una demostración de todo lo que queda por hacer en el mundo de la arqueología; incluso en ciudades tan exploradas como Roma.