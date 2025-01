Roberto Brasero alerta de la llegada de la borrasca Eowyn a España: miedo por lo que llega

Roberto Brasero ha lanzado una alerta urgente ante lo que está por llegar en estas zonas de España, será mejor que nos preparemos para lo que está a punto de pasar. Tenemos por delante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estos días en los que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Lo que pasará a partir de ahora, será mejor que nos empiece a preocupar. Este fin de semana vamos a tener la puerta de entrada al invierno más duro con la llegada de la borrasca Eowyn.

Parecía que no tendríamos por delante una serie de situaciones que pueden acabar haciendo acto de presencia este fin de semana. Lo que nos está esperando podría ser mucho peor de lo esperado. Sobre todo, si tenemos en cuenta una serie de cambios que hasta el momento no hubiéramos ni imaginado en estos días que tenemos por delante. Este experto en el tiempo no duda en darnos algunos detalles que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta ni esperado. Hay miedo por lo que llega en cuestión de horas, entre los expertos como Roberto Brasero.

Miedo por lo que llega

Lo que está a punto de llegar puede ser especialmente peligroso, si tenemos en cuenta que hará acto de presencia en un fin de semana en el que puede pasar de todo. Tenemos por delante una serie de situaciones que quizás hasta el momento no habíamos esperado o tenido en cuenta en estos últimos días que nos están esperando.

El temor ante una situación cambiante que quizás hasta el momento no pensábamos que sería una realidad, está muy presente. Sobre todo, si tenemos en mente un invierno que parece que llega con mucha más fuerza de lo que nos imaginaríamos. Habrá llegado ese día en el que quizás debemos esperar un cambio significativo.

La inestabilidad se convierte en algo común, si vemos unos mapas del tiempo que nos empiezan a dejar elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos esperado. Son días de lluvias intensas que no sólo no van a desaparecer, sino que después de un pequeño parón, volverán con más fuerza que nunca.

Los expertos tienen muy claro qué es lo que nos está esperando en unos días en los que los cambios acabarán siendo una dura realidad.

Esta es la alerta urgente que ha activado Roberto Brasero

El experto en el tiempo, Roberto Brasero, no ha dudado en dar una serie de detalles sobre lo que nos está esperando en un fin de semana de cambios. Será mejor estar pendientes del tiempo para poder afrontar unas situaciones que pueden llegar a ser especialmente preocupantes si nos fijamos en lo que nos está esperando.

Esta situación puede ir en aumento, sobre todo, si tenemos en mente unos cambios que hasta el momento no teníamos presentes. Tal y como nos advierte con su previsión del tiempo: «Mañana estaremos entre una borrasca que ya se marcha y la otra que todavía no llega. Un día de transición con nieblas y nubes eso sí, pero ya sin esas lluvias abundantes en Andalucía o Extremadura donde tanto ha llovido estos días. En Canarias pocas tormentas aunque alguna puede caer todavía en La Palma y ya con menos oleaje. Y seguirá predominando el sol en el área mediterránea. En Galicia sí se irá nublando y ahí ya puede llover esta tarde con fuertes rachas de viento y oleaje en sus costas, un viento que arreciará también en la cordillera cantábrica. De hecho en la costa gallega ya tenemos avisos de nivel naranja a partir de las 12.00h de este viernes. Las temperaturas diurnas suben mañana en el Cantábrico y montañas del nordeste, con ligeros descensos en el centro oeste y regiones del Mediterráneo. El sábado ya sí bajarán un poco más, tanto a primera hora como por la tarde, un ambiente más fresco pero nada que ver con las heladas de la semana pasada».

Siguiendo con la misma previsión: «Con esta borrasca Eowyn no parece que las lluvias vayan a ser tan abundantes como las de la borrasca Garoé y aunque bajen algo las temperaturas, no serán demasiado frías. Tendremos nevadas en las montañas y, sobre todo fuerte viento, que será el ingrediente principal de esta nueva borrasca. De hecho, la AEMET ha emitido hoy una nota informativa donde advierte de un temporal para la Península y Baleares, ya desde el sábado, pero sobre todo el próximo domingo y lunes. Según la nota informativa, el viento del sur y suroeste comenzará a arreciar el domingo en Galicia y cornisa cantábrica, con rachas muy fuertes generalizadas, incluso huracanadas en zonas expuestas de litorales y zonas montañosas, y temporal marítimo en los litorales gallegos. Durante el día se irán extendiendo los intervalos fuertes de oeste a este, con probables rachas muy fuertes en el oeste de la meseta Norte y en la Ibérica norte. Las precipitaciones se irán extendiendo igualmente de oeste a este por el tercio noroccidental peninsular, más fuertes y persistentes en el oeste de Galicia. Es probable que afecten de forma dispersa a otros puntos de la Península, excepto a la fachada oriental. El lunes será probablemente el día más adverso del episodio. Se espera que sople viento del suroeste y oeste con intervalos fuertes en la práctica totalidad del territorio, así como en zonas marítimas atlánticas y mediterráneas. Es probable que a lo largo del día se produzcan rachas muy fuertes en la mayor parte de la Península, salvo el tercio nororiental, tendiendo a ir amainando desde el noroeste al final de la jornada. Continuará el temporal marítimo en las costas gallegas y se extenderá por el resto del litoral cantábrico, así como por el mediterráneo, con poniente fuerte en el Estrecho».