Cómo hacer una captura de pantalla en Windows

Muchas son las veces que tenemos la necesidad de tener una captura de la pantalla de cualquier acción que hemos realizado. La queremos guardar de alguna manera y no sabemos. La captura de la pantalla te ayudará a poder tener un justificante. Todos no sabemos realizar esta tarea, es por ello que te vamos a enseñar cómo lo puedes hacer. Sigue los pasos.

Pasos para hacer una captura de pantalla

Para poder hacer una captura de la pantalla en un ordenador que tenga Windows tienes que seguir una serie de pasos.

Cuando tengas la pantalla que quieres plasmar pulsa la tecla del teclado “imprimir pantalla” o en su defecto impPant. Más tarde puedes pegar lo que has captado. Una forma fácil de hacerlo es teniendo instalado en el ordenador el Paint. Este es un programa de edición de fotos y dibujos de uso fácil. Puedes abrir este programa y pulsa las letras de manera simultánea: Control más la tecla v. Cuando pulsas la tecla Imprimir pantalla podrás plasmar la pantalla y se copia en un portapapeles. El tamaño de la captura será igual que la que tenga el escritorio de tu ordenador. Mira en la tecla F12. Esta es la tecla que tienes que pulsar para la captura. Estate atento, pues cuando realices esa acción el ordenador no te va a decir nada. Simplemente se hace y se queda aislado sin enseñarlo. Ahora queremos pegar lo que hemos captado. Abre el Paint y pega directamente. En la etiqueta “accesorios” pulsa Control más la tecla v. Pega y la captura de la pantalla saldrá del tirón en el programa de Paint. El programa te pedirá que guardes la captura de alguna manera. Puedes hacerlo como PNG o JPG. El mejor es el PNG, pues tendrá una mejor resolución en sus gráficos. Podrías pegar la captura incluso en un email para que puedas enseñarlo como justificante.

¿Y si tengo instalado el Windows 8?

Si tienes instalado en tú ordenador el Windows 8 hazlo de la siguiente manera. Tendrás que pulsar en este caso las teclas ImpPant más win. Se guardará y lo podrás pegar. Se guarda siempre en capturas de pantalla. Si no la ves, no te preocupes el sistema lo guarda como lo hace en otros Windows. La captura se guardará en el formato Png. Pulsa las teclas PrtScr y Alt y se copiará seguidamente en el portapapeles. Tendrás que pegarlo como siempre hacemos para que sea vea visible. Comienza abriendo Paint en su etiqueta de accesorios. El formato que te recomendamos es el Png, pues pesa mucho menos que los demás.

Consejos para hacer una captura de pantalla

Cuando se realiza la captura de pantalla es normal que no salga todo el contenido en el sistema que reproduce el Windows. No suele aparecer el icono del ratón en las capturas de las pantallas. No mandes nunca un archivo en un email que pese demasiado (a algunas personas no les gusta recibir cosas tan pesadas). Puedes convertir la imagen o incluso recortarla. Normalmente se guardan las capturas de las pantallas en el formato bitmap, pero no lo hagas. Usa siempre Png, será todo mucho más fácil.