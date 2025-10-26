La verdadera influencia de la sombra de Mercurio retrógado en tu signo del horóscopo: toma nota y adelántate a las consecuencias

Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos astrológicos más temidos, ya que da lugar a multitud de cambios: la tecnología falla, la comunicación se complica… Sin embargo, pocos conocen la fase de sombra de Mercurio, que comienza antes del retroceso oficial y sigue afectándonos después de que el planeta vuelva a su curso. La sombra pre-retrogrado es el periodo en que Mercurio se aproxima a la posición en la que empezará su retroceso. Durante esta fase, pueden surgir los primeros indicios de confusión o retrasos, aunque de una forma sutil.

La retrogradación oficial es el momento en que Mercurio parece moverse hacia atrás en el cielo, lo que marca la etapa más intensa de malentendidos, errores y bloqueos. Finalmente, la sombra post-retrogrado: Después de que Mercurio retoma su curso, todavía pueden ocurrir y ajustes relacionados con lo que quedó incompleto durante la retrogradación.

Cómo influye la sombra de Mercurio en tu signo del zodiaco

Durante esta fase, Aries (21 de marzo – 19 de abril) es más propenso a asumir riesgos innecesarios. Durante esta fase, es recomendable no firmar contratos ni hacer compras importantes sin revisarlos detenidamente. También es crucial ser paciente en discusiones familiares o laborales ya que los malentendidos son más frecuentes.

En el caso de Tauro (20 de abril – 20 de mayo), la sombra de Mercurio retrógrado puede provocar retrasos en proyectos personales y profesionales. Por ello, conviene revisar las cuentas y evitar inversiones arriesgadas, así como aceptar que algunos planes no saldrán como se espera. Los nacidos bajo este signo zodiacal pueden aprovechar la sombra como una oportunidad para la planificación.

Para Géminis (21 de mayo – 20 de junio), regido por Mercurio, los efectos suelen ser más intensos. Prestar la máxima atención al enviar mensajes, confirmar fechas y horarios varias veces, y dedicar tiempo a reflexionar antes de hablar ayudan a evitar malentendidos durante esta fase.

Por su parte, Cáncer (21 de junio – 22 de julio) puede sentir cierta inseguridad en decisiones emocionales. Los astrólogos recomiendan evitar discusiones impulsivas con familiares y parejas, resolver viejos conflictos con paciencia y apoyarse en la intuición mientras se verifican los hechos.

En Leo (23 de julio – 22 de agosto), los problemas de ego y orgullo pueden generar tensiones. Durante la sombra de Mercurio es aconsejable evitar conflictos, reflexionar sobre la propia comunicación y liderazgo, y buscar la objetividad en la toma de decisiones.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre), signo también regido por Mercurio, puede sentirse sobrepasado por detalles y responsabilidades, multiplicando los errores. Hacer listas, revisar trabajos cuidadosamente y priorizar lo esencial son medidas que permiten transitar la sombra.

En Libra (23 de septiembre – 22 de octubre), la sombra de Mercurio puede dificultar la toma de decisiones y afectar las relaciones sociales. Mantener la calma y reflexionar sobre relaciones y prioridades afectivas contribuye a manejar mejor esta etapa.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre) puede enfrentar conflictos. La sombra de Mercurio podría revelar información oculta o generar malentendidos intensos. Por ello, proteger la privacidad, revisar contratos y documentos legales, y resolver asuntos pendientes discretamente son recomendaciones clave.

En el caso de Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre), la sombra puede provocar retrasos en viajes y planes, así como aumentar la impulsividad. Ser flexible ante cambios y reflexionar sobre objetivos a largo plazo antes de iniciar proyectos nuevos ayuda a minimizar los efectos negativos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero) puede sentir estancados sus proyectos profesionales o metas a largo plazo debido a complicaciones administrativas. Evitar decisiones financieras importantes sin analizar todos los detalles y reorganizar prioridades estrategias útiles durante este periodo.

Para Acuario (20 de enero – 18 de febrero), la sombra de Mercurio puede causar malentendidos con amigos o compañeros de trabajo y disminuir la concentración, afectando la creatividad. Comunicar ideas con claridad, confirmar acuerdos y reflexionar antes de implementar proyectos creativos ayuda a mantener el control sobre la situación.

Finalmente, Piscis (19 de febrero – 20 de marzo) puede sentirse emocionalmente sensible y confundido. La sombra puede generar dudas y complicaciones. Escuchar la intuición, verificar los hechos antes de actuar y buscar apoyo en personas de confianza permiten transitar esta fase con mayor seguridad y claridad.

«Uno de los aspectos más importantes es revisar todo con detalle y paciencia. Esto incluye correos electrónicos, contratos, pagos y cualquier tipo de documentación importante. Durante la sombra de Mercurio, es común que los errores pasen desapercibidos o que la información se confunda, por lo que dedicar tiempo extra a verificar cada detalle puede evitar problemas futuros. Por ejemplo, antes de enviar un correo laboral delicado, revisa varias veces la redacción y los datos adjuntos; antes de firmar un contrato, asegúrate de entender todas las cláusulas y condiciones.

La comunicación también merece especial atención. La sombra de Mercurio puede provocar malentendidos con familiares, amigos o compañeros de trabajo, por lo que mantener un diálogo claro, paciente y estructurado es fundamental. Es recomendable repetir información clave, confirmar acuerdos y evitar asumir lo que otra persona piensa o quiere decir. La escucha activa y la verificación de datos contribuyen a reducir conflictos y confusiones», señalan los astrólogos.