Horóscopo hoy 23 de abril: predicción completa de todos los signos del Zodíaco

El horóscopo de hoy martes 23 de abril de 2024 está marcado por una predicción que traerá algunas noticias muy esperadas. Coincidiendo con la llegada de la luna llena en Escorpio habrá muchos deseos concedidos, quizás alguno de estos sea el tuyo.

Todo es posible ante la magia de una luna perfecta para iniciar una serie de rituales fundamentales para atraer la buena suerte y la prosperidad. Si estás pensando en dar un paso más, detente y consulta tu predicción, tu horóscopo te ayudará a tomar esas decisiones un poco más complicadas.

Aries para un poco y piensa antes de actuar

Eres puro fuego, pero hoy, por fin, pondrás los pies en el suelo. Tu futuro puede desmoronarse para dar paso a algo más. Un cambio importante que podría ayudarte a entrar en el trabajo de tus sueños. Solo llegando hasta él por méritos propios te sentirás bien.

Tauro nunca has estado tan pendiente de alguien

Esta obsesión por una persona que no te corresponde no te beneficia en absoluto, sino más bien todo lo contrario. No necesitas ver más allá de alguien que parece que no te desea nada, solo quiere ver qué llevas en la cartera o qué puedes ofrecerle, pero nada más.

Géminis esta predicción te sorprenderá

Será mejor que te sientes antes de leer. No, Géminis, no, es como pensabas. Esta persona te ha estado engañando, incluso mejor que tú a él o ella. Ha acabado el juego de una manera que quizás no esperabas, con un claro ganador y lo peor de todo, es que no serás tú.

Cáncer tienes que ser sincero

Al menos empezar a serlo por ti mismo si lo que quieres es conseguir vencer un miedo que quizás acabe siendo el que marque un antes y un después. Los cambios no te gustan, pero muchas veces son necesarios e imprescindibles. Ahora o nunca Cáncer, no te queda tiempo.

Leo tu fuego interno puede apagarse

La luna llena te hará ver la realidad de una relación que no es tan idílica como pensabas, sino todo lo contrario. Esa persona que pensabas que sería para toda la vida ha perdido esa chispa que tanto te gustaba. Al contrario de lo que esperabas, cuánto más lo has conocido, menos te ha gustado. Será mejor que digas la verdad antes de que sea tarde.

Virgo esta luna te pondrá en tu sitio

Será mejor que te prepares para una noche romántica que llevas mucho tiempo esperando. Es quizás lo que esperabas desde hace un tiempo, pero hasta la fecha no has podido tenerlo entre tus manos. En esencia, debes tener en cuenta que se trata de un cambio importante, una consolidación de una relación que tenías pendiente desde hace tiempo.

Libra rompe ese contrato, no te favorece

Hoy vas a abrir los ojos, será mejor que te prepares para ver la verdad sobre un trabajo que realmente no te conviene. En esta vida necesitas ser feliz y para poder serlo, nada mejor que conseguir el final que buscas de una o varias formas posibles, ha llegado el momento de cambiar de aires. Empezando por el cambio de ciclo laboral.

Escorpio vives en plenitud

Pocos días te has levantado con esa sensación de que todo está en su sitio. Consigues lo que te propones y eso es algo que rara vez sucede con la misma intensidad que esperabas. Quizás ahora es tu momento soñado o simplemente debes estar preparado para decir la palabra mágica: Gracias. Es tu arma secreta para llegar hasta dónde te has propuesto.

Sagitario nunca has sido tan infeliz

Por mucho que intentes maquillar la situación actual, te sientes cada vez más desgraciado y eso no es bueno. Recurre a un especialista e intenta acabar con unos problemas que, de lo contrario, no pararán de crecer y lo harán con un objetivo común. Te estás alejando de aquel Sagitario que lo tenía todo y un día lo perdió.

Capricornio, tu mente no puede parar

Hoy te propondrás seguir estudiando y quizás sea lo que necesitas. No estás satisfecho con la posición que ocupas y eso quiere decir que, para cambiar de aires, necesitas hacer algo más para conseguirlo. Un buen curso de esos que te empujan hacia lo más alto es quizás lo que estás necesitando conseguir de una forma o de otra.

Acuario, el mundo espera que hagas la revolución

Estás demasiado quieto estos días, por lo que quizás esta luna llena te vuelva a activar. El mundo será un lugar mucho mejor cuando empieces a moverte en una sola dirección que te hará pensar en un futuro prometedor. Todo puede cambiar, si realmente te lo propones, es hora de sacar al Acuario más revolucionario.

Piscis tienes las emociones a flor de piel

Si hay algo que te pasará hoy, es que no vas a poder hacer nada más que dejarte llevar por unas emociones que son fundamentales y que quizás debas tener en cuenta. Ahora sí, parece que empiezas a valorar lo que tienes y con lo que seguro que te sientes conectado. El amor merece la pena y más ahora que por fin parece que lo estás acercando hacia ti, tal y como querías.

Disfruta de esta predicción completa por cada signo del zodíaco y de un día que seguro que te traerá sorpresas inesperadas.