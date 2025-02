Las rutas de los romanos en España: Un recorrido por el legado imperial

El dominio de los romanos en España dejó una huella imborrable en las históricas ruinas y vestigios que salpican todo el territorio español. A lo largo y ancho de la que fue la antigua Hispania se pueden encontrar restos del fascinante pasado del Imperio Romano. Las villas, termas, teatros, anfiteatros, mosaicos y acueductos presentes en las rutas de los romanos en España, forman parte de un patrimonio inmortal que ha sobrevivido el paso de los siglos y sigue maravillando a todos visitantes.

En este recorrido por el legado imperial romano, encontrarás numerosas ciudades romanas, así como una gran red de calzadas donde aún perduran importantes restos arqueológicos.

Las rutas de los romanos en España

La Vía Augusta

Una de las rutas más importantes de la península fue la Vía Augusta, que conectaba los Pirineos con las costas del Mediterráneo. Esta calzada fue vital para el comercio y el movimiento de tropas. A lo largo de su recorrido, se pueden encontrar numerosos restos arqueológicos, como el puente romano de Alcántara, que se erige majestuosamente sobre el río Tajo, y la ciudad de Tarraco (actual Tarragona), donde se pueden admirar sus impresionantes ruinas, incluidas las murallas y el anfiteatro.

La antigua Augusta Emérita en Mérida (Extremedura)

El recorrido por las rutas de los romanos comienza en Mérida, donde se levanta un imponente teatro romano donde se celebra cada año el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Otros de los monumentos romanos más relevantes de esta localidad, en la que se oculta numerosos restos romanos, son el Anfiteatro, el Templo de Diana y por supuesto el Museo Nacional de Arte Romano, un lugar imprescindible en Mérida.

El acueducto de Segovia (Castilla y León)

El Acueducto de Segovia es uno de los monumentos más icónicos de la ciudad y un ejemplo del avance de la ingeniería romana. Este gran acueducto data del siglo II d. C. y su función no era otro que transportar agua desde el arroyo de la Fuenfría, a 17 km de la ciudad. Su arcada mide cerca de 30 metros de alto y los sillares de granito siguen en su lugar, pese a no tener ningún tipo de argamasa.

La muralla romana en Lugo (Galicia)

La única muralla romana en el mundo que se conserva entera se encuentra en el conjunto histórico de Lugo. Esta enorme estructura tiene más de 17 siglos de historia y ofrece una de las mejores vistas de la ciudad. Aunque su verdadera función sigue siendo un misterio, según una antigua leyenda, la muralla fue construida para proteger el “Bosque Sagrado de Lugo” (Lucus Augusti).

La muralla de Lugo conserva 71 de las 85 torres que tuvo en la antigüedad, consta de 10 puertas y tiene un perímetro de 2 km.

Puente romano de Alcántara (Cáceres)

El Puente romano de Alcántara es otro de los vestigios que se pueden visitar para conocer a la antigua Hispania. Pese a ser construido entre los años 103 y 104 d. C. por Cayo Julio Lácer, el puente de Alcántara aún conserva su gran belleza, la cual también se debe al enclave donde fue construido, ya que sus arcos se reflejan como en un espejo.

Esta obra arquitectónica posee todas las características de la arquitectura romana, robustez, funcionalidad, firmeza y belleza, por lo que se le considera uno de los máximos exponentes de la ingeniería romana en España.

Itálica, en Santiponce (Sevilla)

A unos 10 minutos de Sevilla, en el actual municipio de Santiponce, se hallan los restos de la emblemática y antigua Itálica, la primera ciudad romana fundada en Hispania y la primera construida fuera del territorio italiano.

Fundada en el año 206 a.C., Itálica aún conserva varias de sus joyas entre las que destacan el anfiteatro donde aún se siguen llevando a cabo representaciones en verano, el acueducto, las termas, los trazados en sus calles y sus ricos mosaicos.

Ciudad romana en Tarragona (Cataluña)

La antigua ciudad de Tàrraco, actual Tarragona, posee uno de los conjuntos arqueológicos romanos más importantes del mundo. Capital de la provincia Tarraconensis, Tàrraco fue dotada por el emperador Augusto de templos, un gran foro, un acueducto y un circo, pero lo más valioso es, sin duda, el anfiteatro junto al mar y la muralla romana.

Cada año, en el mes mayo, Tarragona revive el Imperio romano en sus calles y monumentos con la celebración del Festival Tàrraco Viva y sus combates entre gladiadores, recreaciones históricas y conciertos…

Grandes calzadas romanas: Vía Augusta y Vía de la Plata

La Vía Augusta es la calzada romana más larga de Hispania, cuyo trayecto va desde los Pirineos hasta Cádiz. Esta ruta bordea el mar Mediterráneo y atraviesa varias localidades como, Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía. En su recorrido se puede visitar Tarragona y diversos monumentos romanos como los teatros de Sagunto (Comunidad Valenciana) y Cartagena (Región de Murcia) o el conjunto arqueológico de Cástulo (Linares, en Jaén, Andalucía).

La Vía de la Plata, por otro lado, fue la vía principal de comunicación de Hispania y su trayectoria abarca Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

