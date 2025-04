Nadie lo sabe, pero está hermanada con Sevilla: esta ciudad de EE.UU. tiene un color especial desde hace 59 años

La mayoría de ciudades tienen hermanamientos, que no responden a una lógica muy clara. Sin embargo, la unión entre Sevilla y Kansas, en Estados Unidos, está más que justificada.

Aunque ahora algunos lo hayan olvidado, la realidad es que la capital andaluza tiene unos lazos inquebrantables con Kansas. Sobre todo desde los años 60, cuando los norteamericanos alzaron su propia Giralda.

Por increíble que parezca, este mismo año se cumplirán 59 años desde que la ciudad de Kansas y Sevilla se hermanaron. Entérate de cómo se dio esta curiosa unión.

¿Por qué Sevilla y esta ciudad de Estados Unidos llevan casi 60 años hermanadas?

Aunque están separadas por miles de kilómetros, Kansas City, en el estado de Misuri (EE.UU.), y Sevilla comparten algo más que una simple amistad institucional.

Lo que las unió fue la admiración al arte andaluz, la arquitectura y, sobre todo, la pasión de un urbanista estadounidense. Concretamente, el gran culpable fue Jesse Clyde Nichols.

Este hombre encargó al arquitecto Edward Buehler Delk que viajara por España, México y Sudamérica para empaparse de estilos que pudieran reproducirse en Kansas City.

Después del viaje encontraron un objetivo claro: incluir una réplica de la Giralda y de la fuente de la Plaza de la Virgen de los Reyes. Lo más increíble es que a mediados de los sesenta lograron materializarlo.

¿Cuándo se hermanaron Kansas y Sevilla?

El momento cumbre de esta unión llegó en 1966 cuando el alcalde de Kansas anunció que Sevilla sería la primera ciudad del mundo con la que se hermanarían oficialmente.

Como gesto de reciprocidad, el Ayuntamiento de Sevilla renombró la antigua avenida de San Pablo como Avenida de Kansas City, en honor a esta nueva relación internacional.

Justamente fue en la inauguración de la Giralda de Kansas cuando todo se hizo oficial. Además, al acto acudió el alcalde de Sevilla y otras autoridades del país.

Un hermanamiento que ha perdurado hasta nuestros días

Ahora mismo, el vínculo entre Sevilla y Kansas no es tan conocido como hace unos años. No obstante, no se limitó a un acto institucional hace 50 años.

Por ejemplo, durante la Exposición Universal de 1992, Kansas fue una de las ciudades más representantas en el pabellón de Estados Unidos, lo que ayudó a estrechar los vínculos.

De hecho, allí expusieron una estatua de un indio montado a caballo a la que bautizaron como El Explorador. Al acabar la exposición, las autoridades de Kansas donaron una versión más grande a Sevilla.

Precisamente por ese motivo, desde 1992 la Avenida de Kansas City está presidida por este espectacular monumento ecuestre.

De hecho, no es el único homenaje curioso. Por ejemplo, en 1969 una delegación estadounidense visitó Sevilla y los andaluces nombraron al por entonces alcalde de Kansas como hijo adoptivo de la ciudad.