Montañismo en la Edad Media y en la Historia

El montañismo, en pocas palabras, se basa en la actividad de subir y descender montañas con fines deportivos o recreativos. Lógicamente se trata de una actividad que ha ido evolucionando con el tiempo, hoy se tienen conocimientos sobre rutas, equipo de seguridad y más. Sin embargo, es algo que ya se ha practicado desde hace mucho tiempo. Muchas anécdotas sobre esto no están comprobadas, pero hay algunas que sí y son muy antiguas.

Casos de la Edad Media

Se han encontrado restos de seres humanos prehistóricos en algunas montañas no demasiado altas. También se tienen muchas historias como Moisés subiendo al monte Sinaí o los dioses griegos subiendo y bajando del Olimpo. Pero nada de esto puede considerarse como montañismo o alpinismo antiguo. Realmente no son datos históricos como tales, que no han sido relatados por historiadores.

Si esta práctica al día de hoy tiene ciertos riesgos, en la antigüedad había todavía más. Por eso para subir una montaña tenía que haber alguna razón militar, política o religiosa incluso. Uno de los primeros que sí podría entrar en la categoría de montañismo es el de Pedro III, rey de Aragón en el monte Canigó en 1285.

No se sabe si en verdad Pedro III llegó a la cima, el cuento de un supuesto encuentro con un dragón hace pensar que no. Pero sí puede ser uno de los primeros casos, por haber al menos intentado subir el monte sin ninguna razón aparente, prácticamente solo por deporte.

El caso como el inicio del montañismo en el que más consenso hay es el del italiano Petrarca, en 1336. Se dice que este poeta subió el Mont Ventoux en busca de una especie de inspiración con la naturaleza y que quedó tan fascinado que describió todo en una carta que mandó a un amigo.

Montañismo como deporte

Es evidente que con el tiempo hubo más casos de personas subiendo y bajando montañas, pero casi siempre con fines militares. Por eso el establecimiento de esta práctica como deporte se establece en el siglo XVIII, es decir, durante la ilustración.

Fue la época conocida como la de la razón y fue cuando el científico Suizo Horace Bénédict de Saussure intentó subir el Mont Blanc en Francia. Consciente de las dificultades que tuvo aquella actividad, decidió dar un premio a quien consiguiera subir esa montaña.

El premio fue reclamado por Jacques Balmat y Michel Gabriel Paccard en 1786. Este fue el suceso que se dice que inició la concepción del montañismo como deporte. Es decir, las montañas altas dejaron de ser un lugar prohibido.

Ya sabes sobre el montañismo en la historia. ¿Qué otros deportes con riesgo inherente y antiguos conoces?