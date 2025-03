Hallazgo histórico en Atapuerca: se ha descubierto el rostro humano más antiguo de Europa Occidental

Un equipo de investigadores halló en las ya extensamente investigadas tierras de Sima de los Huesos, en Atapuerca, un cráneo humano que podría reescribir la historia de la evolución. Se confirmó desde entonces que este fósil, con una antigüedad estimada de 400.000 años, aporta información clave sobre los primeros habitantes de Europa.

Y no sólo eso, sino que este descubrimiento refuerza la teoría de que la Sima de los Huesos era un lugar de acumulación intencional de cuerpos. Al mismo tiempo, este hallazgo podría arrojar luz sobre el linaje de los neandertales y su relación con otras especies humanas.

¿Qué fue lo que encontraron en Atapuerca y quiénes fueron los responsables del hallazgo?

La Sima de los Huesos, ubicada en la sierra de Atapuerca (Burgos), es uno de los yacimientos paleoantropológicos más importantes del mundo. Desde hace décadas, este enclave ha proporcionado restos cruciales para entender la evolución humana. En este sentido, también fue fundamental para entender a los primeros neandertales y sus antecesores.

Ahora, un nuevo hallazgo ha captado la atención de la comunidad científica: el cráneo de un homínido que vivió hace aproximadamente 400.000 años. Se trata de un fragmento de maxilar y un hueso cigomático, ambos pertenecientes a un homínido adulto cuya identidad exacta aún está en discusión.

Cabe remarcar entre todo este revuelo que los restos son los más antiguos conocidos en Europa Occidental. Se encontraron en la misma cueva donde en 2007 se halló una mandíbula de 1,2 millones de años.

El equipo de investigadores liderado por Rosa Huguet (IPHES-CERCA y Universidad Rovira i Virgili), Xosé Pedro Rodríguez-Álvarez (Universidad Rovira i Virgili), María Martinón-Torres y José María Bermúdez de Castro (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, CENIEH) ha sido el responsable de este descubrimiento.

El equipo ha bautizado los restos como «Pink», en referencia tanto a la canción The Dark Side of the Moon de Pink Floyd como al nombre de la investigadora Rosa Huguet. A pesar de ser una simple anécdota, este nombre ha generado curiosidad en la comunidad científica.

¿Por qué es tan importante este descubrimiento para los investigadores?

Para dar un poco de contexto, la mayoría de los expertos sostienen que los homínidos llegaron a Eurasia hace aproximadamente 1,8 millones de años. Sin embargo, la evidencia en Europa occidental es escasa y fragmentaria.

Hasta ahora, los restos más antiguos encontrados en Atapuerca pertenecían al Homo antecessor, con una antigüedad de 850.000 años. Pero ‘Pink’ representa una línea evolutiva anterior, lo que refuerza la hipótesis de que Europa estuvo habitada por distintas especies de homínidos en el Pleistoceno temprano.

Estos restos presentan diferencias con el Homo antecessor, ya que posee un rostro más primitivo, nariz menos prominente. En tanto, los estudios sugieren que los rasgos faciales de estos restos tienen mayor semejanza con el Homo erectus que con el Homo antecessor, hallado anteriormente en Atapuerca.

¿Dónde encontraron el rostro humano más antiguo de Europa Occidental?

El entorno de la Sierra de Atapuerca durante el Pleistoceno temprano era diverso, con bosques, praderas y fuentes de agua.

En el mismo nivel donde se halló ‘Pink’, también se encontraron herramientas de piedra fabricadas con cuarzo y sílex. A su vez, también hallaron restos de animales con marcas de corte, lo que indica el uso de tecnología lítica para la subsistencia, es decir, para procesar la carne.

¿Cómo influye este descubrimiento al futuro de posibles investigaciones?

Por empezar, este descubrimiento reafirma la relevancia de Atapuerca en el estudio de la evolución humana. Investigadores como José María Bermúdez de Castro y Marina Mosquera consideran que el hallazgo contribuirá a redefinir los modelos de migración y asentamiento en Europa.

Además, la identificación de nuevas especies podría abrir líneas de investigación sobre la diversidad humana en el continente.

Atapuerca sigue siendo un referente mundial en la paleontología, y ‘Pink’ se suma a otros hallazgos icónicos como ‘Miguelón’ y ‘Elvis’. La excavación y el análisis continúan, con la expectativa de que futuras investigaciones aporten más detalles sobre la evolución humana en Europa.