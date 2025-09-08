Los expertos no dan crédito: una estudiante encuentra una joya de oro en la primera excavación de su vida

En los campos del norte de Inglaterra, lo que parecía ser un ejercicio académico rutinario terminó convirtiéndose en un acontecimiento histórico. Una joven estudiante de arqueología, en su primera práctica de excavación, logró extraer de la tierra una joya de oro macizo que llevaba más de un milenio oculta.

El hallazgo ha desconcertado a los especialistas y promete aportar información clave sobre la Inglaterra altomedieval.

Hallan en Northumberland una joya de oro del siglo IX

Yara Souza es la estudiante internacional de 21 años procedente de Florida que participó en este proyecto de campo de la Universidad de Newcastle. Tan sólo 90 minutos después de comenzar la excavación encontró un objeto de unos 4 centímetros de longitud, enterrado a escasa profundidad.

El análisis inicial confirmó que se trataba de una pieza de oro macizo del siglo IX. Su rareza y estado de conservación la convierten en un testimonio único de la Alta Edad Media. Tanto la estudiante como el equipo de arqueólogos quedaron perplejos, ya que pocos hubieran imaginado semejante hallazgo en una práctica formativa.

El lugar donde apareció, la zona de Redesdale en Northumberland, tiene una larga relevancia histórica. Allí discurría la antigua vía romana Dere Street, que conectaba York con el norte de Escocia y que mantuvo importancia durante siglos tras la caída de Roma.

Ésta es la conexión con descubrimientos previos: alfileres de oro en Dere Street

El descubrimiento no es un hecho aislado. En 2021, el aficionado a la búsqueda de metales Alan Gray localizó en el mismo sitio un alfiler de oro de estilo y tamaño similares. Ambos objetos, por su semejanza decorativa, podrían pertenecer a un mismo conjunto o haber tenido una función ritual o simbólica compartida.

Precisamente, la excavación en curso buscaba indagar en el contexto arqueológico del hallazgo previo, lo que ahora cobra un sentido aún mayor.

El significado del oro en la Inglaterra altomedieval

Los especialistas coinciden en que el oro de esta época estaba reservado a las élites. Su uso estaba vinculado al poder religioso y político, por lo que es probable que estos objetos tuvieran un papel ceremonial.

El hallazgo se ubica además cerca de antiguos centros religiosos como Jedburgh y Hexham, lo que refuerza la hipótesis de su conexión con la Iglesia o la nobleza local.

La rareza de este tipo de alfileres sugiere que fueron propiedad de clérigos de alto rango, nobles o incluso miembros de la realeza. Además, podrían haber formado parte del atuendo litúrgico, de obsequios diplomáticos o de donaciones a instituciones religiosas.

Su enterramiento en un área estratégica como Dere Street abre la posibilidad de que se tratara de un depósito ritual u ofrenda.

Investigación arqueológica y futuro de la joya de oro encontrada

Más allá de su valor arqueológico, este hallazgo resalta la importancia de la colaboración entre arqueólogos profesionales y aficionados. La estudiante, que no pudo sumarse a una excavación anterior por motivos de salud, encontró en este proyecto la oportunidad de dejar una huella inesperada en la disciplina.

Los objetos serán estudiados dentro del Portable Antiquities Scheme, una iniciativa del gobierno británico que documenta y coordina los hallazgos arqueológicos.

Posteriormente, se espera que se exhiban en el Great North Museum: Hancock en Newcastle, donde el público podrá conocer de cerca estas piezas excepcionales.

El descubrimiento demuestra cómo incluso una práctica universitaria puede transformar el conocimiento histórico y recuperar fragmentos perdidos de un pasado que aún guarda secretos bajo tierra.