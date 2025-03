Descubrimiento histórico: los científicos ya han puesto fin al secular misterio del origen de los hunos

Los descubrimientos arqueológicos continúan revelando aspectos desconocidos del pasado. Día tras día salen a la luz fósiles, barcos hundidos y tesoros olvidados, pero ¿qué ocurre cuando apenas hay evidencia tangible para reconstruir una historia? Este ha sido el reto de los investigadores que han intentado descifrar el origen de los hunos, una de las civilizaciones más enigmáticas de la Antigüedad.

Durante siglos, los historiadores han intentado descifrar el origen de los hunos, el pueblo nómada que irrumpió en Europa en el siglo IV d.C., desatando un torbellino de migraciones y conflictos.

Su linaje ha sido un enigma, en parte porque las fuentes de la época ofrecen descripciones vagas y contradictorias, y en parte porque la evidencia arqueológica nunca ha sido suficiente para seguir su rastro. La teoría más aceptada los vinculaba con el Imperio Xiongnu, una poderosa confederación de las estepas mongolas que floreció entre el siglo III a.C. y el I d.C.

El problema siempre ha sido el vacío de 300 años entre la caída de los Xiongnu y la aparición de los hunos en Europa. Sin pruebas claras, la conexión entre ambos seguía siendo especulativa. Pero eso acaba de cambiar.

Un estudio reciente, Ancient genomes reveal trans-Eurasian connections between the European Huns and the Xiongnu Empire, liderado por Guido Alberto Gnecchi-Ruscone y publicado en PNAS, ha encontrado la evidencia genética que faltaba. A través del análisis de ADN antiguo, los investigadores han identificado un vínculo directo entre algunos hunos europeos y miembros de la élite Xiongnu, resolviendo así uno de los mayores misterios de la historia.

¿Cómo se descubrió la relación entre los hunos y los Xiongnu?

Los investigadores llegaron a estas conclusiones tras el trabajo conjunto de un equipo internacional de arqueogenetistas, historiadores y arqueólogos, quienes analizaron el ADN de 370 individuos que vivieron entre el siglo II a.C. y el siglo VI d.C. en Eurasia.

Se extrajeron muestras óseas de yacimientos clave y se compararon con datos genéticos previos para identificar conexiones de parentesco a lo largo del tiempo.

El estudio incluyó 35 genomas recién secuenciados, obtenidos de yacimientos en Mongolia, Asia Central y la Cuenca de los Cárpatos. A través del análisis de segmentos de ADN compartidos, se descubrió que algunos individuos del periodo huno en Europa estaban directamente relacionados con miembros de la élite Xiongnu.

Sin embargo, el panorama general de los hunos en Europa resultó ser mucho más complejo. Aunque se encontraron conexiones con los Xiongnu, la mayoría de la población analizada no presentaba ascendencia esteasiática.

Los resultados reflejan una sociedad diversa, producto de la mezcla de múltiples grupos que se desplazaron a lo largo de Eurasia durante siglos.

¿Qué reveló el ADN sobre los hunos en Europa?

La mayoría de los individuos analizados no tenían un linaje predominantemente esteasiático.

Sólo en ciertos entierros de élite se identificó ascendencia proveniente de Mongolia.

A diferencia de los Ávaros, que llegaron a Europa de manera directa en el siglo VI, los antepasados de los hunos tardaron generaciones en desplazarse , mezclándose con distintas poblaciones en su camino.

Aunque los hunos transformaron políticamente la región, su influencia genética fue menor de lo que se esperaba.

La población local conservó mayormente un origen europeo con algunas influencias esteparias.

El estudio demostró que la migración de los hunos no fue un evento repentino, sino un proceso gradual que involucró interacción y mestizaje con distintas poblaciones.