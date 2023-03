Descubriendo la verdad detrás de los mitos de la Edad Media

Durante la Edad Media, muchos mitos y rumores se fueron formando alrededor de la actualidad en aquel momento. Sin embargo, a medida que se avanza en la investigación histórica, se descubre que muchos de estos mitos no son del todo ciertos. Esto no significa que la Edad Media no fue un período de grandes logros y cambios, sino que simplemente el pasado no siempre se interpreta de manera exacta.

¿Realmente fue una época de oscuridad?

Uno de los principales mitos relacionados con la Edad Media es que fue una época de oscuridad. Esto se debe en parte a la falta de documentos y recursos históricos, pero también se debe a la imagen de una sociedad estática y estructurada. Sin embargo, esto no es cierto. La Edad Media fue un tiempo de crecimiento y cambio, con grandes avances en la agricultura, la tecnología, la medicina y el comercio.

Otro mito es que la Iglesia Católica era una fuerza represiva durante la Edad Media. En realidad, y con algunas excepciones, la Iglesia era una fuerza unificadora que abarcó muchos aspectos de la vida cotidiana, desde la educación hasta las artes. La Iglesia también fue una fuente de progreso social, al promulgar leyes que protegían a los más vulnerables. Otra cosa sería la Santa Inquisición y sus tremendos abusos, que llegaría un poco después.

Un tercer mito es que la Edad Media fue un período de guerras interminables y violencia. De hecho, la violencia se limitaba principalmente a las guerras entre los reyes y no se extendía a la sociedad en general.

Misterios por resolver de esa etapa de la historia

Aunque se ha escrito mucho sobre la Edad Media, hay todavía algunos misterios que siguen sin resolverse. Uno de los misterios más intrigantes es el de los círculos de Stonehenge, que datan de hace más de 5000 años. Estos círculos de piedra, ubicados en el condado inglés de Wiltshire, se creen que fueron erigidos por los antiguos druidas. Aunque se han hecho muchas investigaciones, la verdadera función de estos círculos aún sigue siendo un misterio.

Otro misterio sin resolver es el de los códices de Vinland, una colección de manuscritos vikingos encontrados en Groenlandia en el siglo XIX. Estos códices describen el descubrimiento de una tierra en América del Norte que los vikingos llamaron Vinland. Esta tierra fue descrita como una tierra de riquezas y fue el hogar de una tribu de nativos americanos. El misterio de Vinland sigue siendo uno de los más intrigantes de la Edad Media.

Un tercer misterio sin resolver es el de los Caballeros Templarios. Esta sociedad secreta de caballeros fue fundada en el siglo XII por los cruzados. Los Templarios se hicieron famosos por su habilidad militar y por su cumplimiento de ciertos códigos de caballería. Aunque se sabe mucho sobre los Templarios, el verdadero motivo detrás de su creación sigue siendo un misterio.

A medida que la investigación histórica nos sea más clara, más allá de los mitos, se descubrirá que la Edad Media fue un período de grandes avances para la humanidad.