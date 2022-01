El libro completo, fechado e impreso más antiguo del mundo, se remonta al 11 de mayo de 868 d. C., es el Sutra del diamante. Este es uno de los libros que se conocen, seguramente no fue el primer libro impreso, pero sí el más antiguo del que se tiene constancia real que se conserva. Y podemos decir que no es el primero por la calidad de la impresión y las xilografías, ya que son demasiado buenas para ser considerado como el pionero. Nadie sabe bien quién era Wang Jie o por qué imprimió este libro, pero sí sabemos que en este día encargó a una impresora de bloques que creara un pergamino de más de 500 metros de largo con el texto sagrado budista. Este documento incluye una inscripción en la parte inferior derecha que dice: “ Hecho con reverencia para la distribución gratuita universal por Wang Jie en nombre de sus dos padres». Hoy, ese pergamino se encuentra en la Biblioteca Británica y es reconocido como el libro impreso fechado más antiguo que existe.

Orígenes y contenidos del libro más antiguo: El Sutra del diamante

Si bien el libro se remonta al año 868 d. C., fue encontrado recién el siglo XX, en el año 1907, habiendo permanecido oculto durante casi 1000 años. El mérito de este descubrimiento se atribuye a Sir Aurel Stein, un arqueólogo y explorador británico nacido en Hungría. Nacido en Budapest en 1862. Stein estudió sánscrito, persa antiguo, indología y filología preparándose para una carrera en la India.

El Sutra del diamante es relativamente corto, solo 6.000 palabras y es parte de un canon más amplio de “sultras” o textos sagrados en el budismo Mahayana, la rama del budismo más común en China, Japón, Corea y el sureste de Asia.

Muchos prácticamente creen que los Mahayana Sutras fueron dictados directamente por Buda, y El Sutra del Diamante toma la forma de una conversación entre el alumno del Buda, Subhati, y su maestro.

Una traducción completa del título del documento es El diamante que atraviesa la ilusión. Como explica Susan Whitfield, directora del Proyecto Dunhuang, el sutra ayuda a cortar nuestras percepciones del mundo y su ilusión.

¿Por qué Wang Jie lo encargó?

Según Whitfield, en la creencia budista, copiar imágenes o las palabras de Buda era una buena acción y una forma de ganar mérito en la cultura de Jie. Es probable que los monjes desenrollaran el pergamino y cantaran el sutra en voz alta con regularidad.

Esa es una de las razones por las que la impresión se desarrolló desde el principio en China, explica Whitfield. “[Si] puede imprimir varias copias, y cuantas más copias envíe, más estará difundiendo la palabra de Buda y, por lo tanto, más mérito estará enviando al mundo”, escribe.