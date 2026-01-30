Primera emisión TVE: historia del primer programa de Televisión Española

Tal día como hoy, 28 de octubre, comenzó a emitir de manera regular Televisión Española (TVE) en los hogares españoles que tenían una televisión. Durante unos años antes se había estado haciendo pruebas piloto del que sería primer, y único canal durante mucho tiempo, de nuestro país.

En 1938, el régimen alemán presentó a Francisco Franco la primera tecnología patentada por Telefunken que permitía transmitir imágenes y sonido a distancia. Se llamaba la fonovisión. Diez años después, en junio de 1948, TVE emite su primera demostración de televisión con Enriqueta Teixidó y Enrique Fernández durante la la feria internacional de de tecnología celebrada en Barcelona.

Después, la RCA emitió por primera vez una corrida de toros, que resultó ser un desastre en cuanto a calidad de imagen para los espectadores. Con muchas pruebas técnicas y avances en la tecnología, TVE emitió distintos especiales durante algunos años anteriores a 1956 donde Carmen Sevilla o Francisco Sancho aparecían en pantalla como artistas invitados.

Comienzo de emisiones regulares

El 28 de octubre de 1956, TVE comenzó a emitir regularmente como canal único, con una programación destinada a entretener al espectador y hacer llegar a la audiencia todas las noticias de la España de la época.

El 28 de octubre de 1956 no fue un día cualquiera. Ese día arrancó oficialmente la televisión en España con la primera emisión de TVE, algo que hoy parece normal pero que entonces sonaba casi a ciencia ficción. La tele acababa de llegar, aunque solo unos pocos podían verla.

Todo empezó en un pequeño estudio del Paseo de la Habana, en Madrid. La señal no llegaba muy lejos y en todo el país había apenas unos 600 televisores. Sí, seiscientos. Por eso mucha gente vio la televisión por primera vez en bares, escaparates o casas de conocidos. Era un plan nuevo y bastante curioso.

Seriedad en la primera emisión

La primera emisión fue seria y muy formal. Abrió con un discurso del ministro Gabriel Arias-Salgado, que habló de la televisión como herramienta cultural y educativa. Después vino una misa, música en directo y algunos contenidos culturales. Todo fue en riguroso directo, porque grabar programas todavía no era lo habitual. La emisión duró más o menos una hora, suficiente para dejar claro que algo importante estaba empezando.

La técnica era muy básica

La España de los años cincuenta no estaba pensada para la televisión. Los aparatos eran grandes, caros y escasos. Aun así, la novedad enganchó rápido. Ver imágenes en movimiento en casa, o casi en casa, era algo totalmente distinto a la radio o al cine.

Técnicamente, aquello era muy básico. Imagen en blanco y negro, sonido mejorable y fallos de señal frecuentes. Los estudios eran pequeños, los decorados sencillos y el personal técnico iba aprendiendo sobre la marcha. Pero daba igual: la tele tenía algo especial.

Después de ese estreno, TVE empezó poco a poco con emisiones regulares, solo unas pocas horas al día. En 1957 apareció el Telediario, que marcó el inicio de los informativos televisivos tal y como los conocemos. Con el tiempo, la señal llegó a más ciudades y la televisión empezó a formar parte de la rutina diaria.

Lo que comenzó como una emisión casi experimental terminó convirtiéndose en uno de los medios más influyentes del país. Todo empezó aquella tarde de 1956, con una emisión corta, sencilla y muy lejos de lo que hoy entendemos por televisión.

Salto a otras ciudades

Dos años después de esta primera edición que cautivó a todos los espectadores madrileños que pudieron verla. TVE apostó por ir expandiendo su radio de acción y coincidiendo con un partido entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, comenzó a emitir en la capital catalana y en la ciudad de Zaragoza.

Según los medios informativos de la época, los televisores que se pusieron a la venta en la Ciudad Condal se agotaron por completo convirtiendo en un evento único sin precedentes este partido entre el Madrid y el Barcelona.

Este estreno fue el primero de muchos que fueron llegando a toda España convirtiendo cada primera emisión en un evento único en las ciudades donde se iban produciendo.

A pesar de los esfuerzos, la expansión de TVE fue lenta y hasta 1964 no se cerró la red estatal con la primera emisión en las Islas Canarias. Antes, en octubre del 59 la televisión llegó a las dos Castillas, aprovechando un repetidor colocado en la Sierra de Guadarrama. Valencia vio TVE por primera vez en febrero de 1960 y a finales de ese año, la emisión, con un día de retraso, comenzó en el País Vasco, en Bilbao.

Casi un año después, en octubre del 61, TVE se pudo ver por primera vez en Galicia y Sevilla, dejando las Canarias para tres años después.

La llegada de la televisión a nuestro país supuso un cambio en el modelo cultural y social de los españoles. En los años 60, cuando se produjo la consolidación del medio, eran típicas las imágenes de las familias españolas reunidas ante el televisor, al igual que aparecieron las cadenas de venta de televisión que comenzaron a instalar el pago a plazos para que todos los españoles pudieran tener un aparato televisivo en casa.

Lecturas recomendadas

Televisión en España, historia y consumo

Historia de la televisión en España