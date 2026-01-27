Los arqueólogos no dan crédito: encuentran 573 fortalezas de piedra que podrían reescribir la historia china

Un equipo de investigadores ha identificado 573 fortalezas de piedra en el entorno de la ciudad de Yulin, en la provincia china de Shaanxi. El hallazgo, documentado tras años de trabajo de campo, plantea nuevas preguntas sobre el origen del urbanismo, el poder político y la organización social en el norte del país hace más de cuatro mil años.

La magnitud del conjunto defensivo, así como su prolongado uso en el tiempo, sitúan este descubrimiento entre los más relevantes de la arqueología china.

El hallazgo de 573 fortalezas de piedra en China que sorprende a los arqueólogos

Según informa Earth.com, las estructuras localizadas en Yulin no responden a un patrón disperso ni fortuito. Los arqueólogos identificaron una red densa y planificada de asentamientos fortificados distribuidos estratégicamente por colinas y valles.

Para ello, combinaron prospecciones sobre el terreno con el análisis detallado de mapas fluviales, centrando la búsqueda en confluencias de ríos y corredores naturales.

Este enfoque permitió detectar zonas donde el lecho rocoso aflora con facilidad, un recurso clave en una región dominada por suelos fértiles pero inestables.

La piedra ofrecía resistencia frente a la erosión y permitía delimitar espacios habitables claramente definidos, lo que refuerza la idea de que estas fortalezas funcionaban como auténticos núcleos urbanos primitivos.

Yulin y Shaanxi: el enclave clave del mayor sistema defensivo de la antigua China

El área de Yulin se revela ahora como un punto estratégico fundamental en la antigua China. Las fortalezas se concentran en un territorio que conecta el noreste del país con la región de Hetao, una zona crucial para el intercambio de personas, recursos y tecnología.

Dentro de este sistema destaca el yacimiento de Shimao, una ciudad amurallada de dimensiones excepcionales que supera las 400 hectáreas. Los expertos consideran que actuó como centro político y ceremonial, articulando una jerarquía de asentamientos menores a su alrededor.

Este modelo sugiere una forma temprana de organización estatal, mucho más sofisticada de lo que se atribuía hasta ahora a esta región.

Un sistema de fortalezas activo durante casi 2.000 años de historia china

Las dataciones por radiocarbono y el análisis de materiales cerámicos indican que las 573 fortalezas de piedra estuvieron ocupadas entre aproximadamente el 2800 a.C. y el 1000 a.C. Esto implica casi 1.800 años de actividad constructiva y adaptación continua a distintos contextos sociales y climáticos.

Durante este largo periodo, el sistema evolucionó desde aldeas fortificadas vinculadas a culturas neolíticas tempranas hasta complejos defensivos asociados a comunidades de la Edad del Bronce.

Esta continuidad cuestiona la idea de rupturas bruscas en el desarrollo de la civilización china y apunta a procesos graduales de crecimiento y consolidación del poder.

Murallas, poder y control social: qué revelan las fortalezas sobre la antigua China

Las diferencias arquitectónicas entre las fortalezas reflejan una sociedad claramente estratificada. Algunas presentan murallas sencillas, mientras que otras incorporan recintos numerosos y muros concéntricos.

Estas estructuras cumplían funciones diversas: defensa frente a conflictos, control de inundaciones, protección de almacenes y segregación de espacios sociales.

La construcción de estos complejos exigía planificación, excedentes agrícolas y una autoridad capaz de coordinar a numerosos trabajadores especializados.