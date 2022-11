Algunas mentiras sobre la Reconquista en España

La reconquista es, sin lugar a dudas uno de los períodos de la historia que más se ha estudiado y de los que más se ha hablado. Sin embargo, también es un hecho que dentro de todo lo que se ha dicho, muchas han sido mentiras, lo que ha dañado o sesgado de forma considerable, el concepto que se tiene de este importante e interesante período histórico. A continuación, compartimos contigo algunos de los hechos más relevantes sobre la famosa reconquista.

Fantasía mítica

En muchas ocasiones, se ha utilizado este período de tiempo como una fantasía mítica. Especialmente en espacios como los colegios y educación general. En este sentido, es importante destacar que el término de reconquista es considerado, por varios historiadores, como un constructo artificial que sirve para definir esta etapa histórica de la península ibérica.

Es, justamente por lo anterior, que muchos expertos no solo cuestionan el término de invasión, sino también el de invasión porque consideran que estos eventos históricos no fueron tan traumáticos como los quisieron hacer ver. De hecho, consideran que la llegada del islam no fue tan traumática como se cree, por el simple hecho de la gran parte de la población, todavía, no había sido cristianizada. De igual forma, afirmaban que la llegada de los cristianos en el siglo XV, poco tenía que ver con las tribus germánicas.

Por otro lado, con la desaparición del califato en el año 1031, cuando ya había transcurrido tres siglos desde la llegada de los musulmanes, los reinos cristianos tuvieron como principal objetivo la supervivencia. De ahí que hicieran especial énfasis en obtener beneficios económicos a través de los reinos de las taifas.

Debate intelectual

Hasta la llegada de Franco al poder, todo lo relacionado con la reconquista había quedado relevado al debate intelectual. Sin embargo, en años más recientes, se mostró más interés por ese importante período de tiempo, lo que ha permitido hacer estudios mucho más minuciosos, lo que ha permitido conocer más detalles, desmitificar ciertas actuaciones y mucho más.

Si bien, como comentamos anteriormente, se trató de un período de tiempo que no fue tan dramático como se intentó ver, muchos años después. También es un hecho que quedan detalles históricos esenciales por descubrir para, efectivamente, hacer una valoración mucho más parcial de lo sucedido.

Pese a todo lo anterior, una de las frases más interesantes que se pueden extraer es la hecha por Ortega y Gasset en su libro “La España Invertebrada”, en la cual comentan que una reconquista que dura ocho siglos, no es una reconquista. Pese a ello, hay puntos de vistas encontrados sobre un tema y tramo histórico que continúa siendo polémico.