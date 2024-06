Maestro Joao desvela en ‘Zapeando’ su ritual para el amor: «Lo hice tres meses para Brad Pitt»

El Maestro Joao continúa dando grandes sorpresas en su sección semanal en Zapeando, donde se ha convertido en uno de los colaboradores más esperados cada semana. Después de acertar en su pronóstico sobre el resultado de España en Eurovisión, el vidente ha contado a los espectadores cómo encontrar el amor este verano gracias a un ritual que él mismo ha probado.

Pese a que algunos compañeros como Miki Nadal ya le llaman Benita -nombre que ha elegido para hacer su transición a mujer-, el resto de compañeros todavía se refieren a él con el nombre que todos conocen hasta ahora. En un primer momento ha querido dar una receta con miel y canela para atraer el amor, aunque recomienda no pensar en nadie en concreto y dejar que todo fluya.

Lo dice por propia experiencia, ya que no siempre es bueno centrar en una sola persona, como le pasó a él. «Yo lo hice tres meses para Brad Pitt. Engordé tres kilos con la canela y la miel», ha bromeado. «No recomiendo mucha insistencia. Si ves que no, es que no», ha dicho.

Gabriela Álvarez Lobo, una de las nuevas colaboradoras de Zapeando, ha sido la voluntaria en probar este método, ya que estaba muy interesada porque ahora mismo está soltera. En primer lugar se ha tenido que mojar los labios en miel, para después ponerse canela detrás de la orejas.

«Por ver el ansia con el que ha cogido la canela, esta tiene una necesidad…», ha dicho sobre la colaboradora el vidente. El tercer paso es volver a mojar el dedo en la miel, para esta vez hacer una cruz con ella debajo de la lengua, un ritual que deberá repetir todos los días. «Es de suponer que antes de que termine el verano, se acabe el amor o la canela», ha dicho el experto de Zapeando.

Pero no es el único truco que ha contado a los espectadores, ya que también ha dado pautas para lo que ya tuvieron el amor, pero necesitan recuperarlo. Como ejemplo han puesto el caso de Ben Affleck y Jlo, que dos años después de su boda parecen estar pasando por una gran crisis. La suya parecía una bonita historia de amor después de que rompiesen en el año 2004 antes de pasar por el altar, algo que si terminaron haciendo en 2022, cuando la vida les volvió a juntar.

Para este ritual es necesario «un buen plátano», al que se le deberá cortar una especie de filete de la piel y del fruto, dejando un hueco para en él meter dos papeles con los nombres de cada uno de los miembros de la pareja. Después hay que cerrar todo cosiéndolo con hilo y aguja, aunque segundos más tarde recordó que en España hay que hacerlo con un pepino y no con un plátano. Tras toda esta preparación, lo que hay que hacer es dejar que la fruta se que empiece a poner mala en un lugar oscuro durante varios días.

Zapeando enseña a mantener el amor

Por último, y con Taylor Swift y su novio Travis Kelce como ejemplo, en Zapeando han dado instrucciones para conseguir que la llama del amor no se acabe en las parejas que funcionan bien. En este caso, es necesario en el mismo papel escribir los nombres de los dos miembros de la pareja escritos uno encima del otro, metiendo ese papel en un bote con tapa al que hay que echar café y después enterrarlo en una maceta o planta. Si la planta no se muere, la relación seguirá, pero si no crece supondrá el final del amor entre ellos.