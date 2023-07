Yaiza Martín estalla contra la exmujer de Ginés Corregüela en ‘Así es la vida’

Isabel Hurtado y Miriam Corregüela, exmujer e hija de Ginés Corregüela, son concursantes de ¡Vaya vacaciones! y han hecho algunas declaraciones que no han gustado nada a Yaiza Martín, actual pareja del tiktoker. Hasta el momento había decidido permanecer callado al opinar que era él quien debía hablar, pero ha terminado por estallar.

Isabel se ha abierto a Marta Peñate en el reality y le ha contado detalles sobre relación y ruptura con el exconcursante de Supervivientes 2023. Por encima de todo ha resaltado el daño que le había hecho su exmarido al haberle sido infiel tras 35 largos años de relación.

La primera infidelidad que detectó fue con una mujer llamada Luisa al ver una conversación de WhatsApp. Él por supuesto lo negó todo. Además, ha contado que desconocía la existencia de la relación con Yaiza hasta un día antes de marcharse a Honduras. Por último, ha confesado que fue el hombre el que no quiso que rompieran.

Yaiza está contando cómo está su relación con Ginés y va a dar su opinión sobre unas imágenes de @vayavacaciones que no le van a hacer ninguna gracia… 😯#AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jytHB pic.twitter.com/nfFDcxpCOE — Así es la vida (@asieslavidatele) July 12, 2023

Isabel Hurtado se refería a Yaiza Martín como “lo peor del mundo” y esta le ha respondido desde el plató de Así es la vida. “Tengo nombre y personalidad y, con esta manera de dirigirse a mí, me toca”, ha avisado. Ya está cansada de estar callada cuando tiene guardadas cosas que decir. Ha desmentido que Isabel y Ginés estuvieran juntos antes del comienzo de Supervivientes y afirma que hay “papeles” que lo prueban y que firmó con las hijas del tiktoker “de testigo”.

La mujer ha afirmado rotundamente que “es mentira” que la concursante de ¡Vaya vacaciones! desconociera su existencia y ha desvelado que supuestamente Isabel ya habría consentido otras infidelidades de su expareja anteriormente. “Tú lo sabías hace más de cuatro años”, ha dicho dirigiéndose directamente a la aludida. “Te limpias la boca para hablar de mí, tú sí sabías lo nuestro”, ha vuelto a reiterar Yaiza.

Por último, ha acusado a Isabel Hurtado de haber sido ella la que ha estado viviendo a costa de Ginés. “La primera que se está aprovechando de él eres tú, Ginesita. Se han aprovechado muchos años de estar con alguien que ha acoquinado y que ha dado el sobre para que tú hicieras y deshicieras toda la vida”, ha asegurado Yaiza Martín. “Tú te has aprovechado de estar con alguien que dices que no has querido y que te ha dado una vida que no querías, ¿para qué lo aguantaste?”, se preguntaba.