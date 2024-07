Sale a la luz el dineral que Will Smith cobró por actuar en ‘La Velada del Año’ de Ibai

Mientras Anuel AA sigue dando mucho que hablar tras dar una actuación que dejó mucho que desear en La Velada del Año 4, Will Smith se convirtió en uno de los grandes triunfadores. Días después ha salido a la luz la cantidad que el actor habría cobrado por dar un concierto en el estadio Santiago Bernabéu y cuál fue su verdadero objetivo con esta visita a Ibai Llanos.

Aunque el escenario estuvo lleno de artistas de primer nivel como Paulo Londra, Young Miko, David Bisbal o el propio Anuel, la actuación del gran amigo de Pablo Motos fue una de las más aplaudidas. La suya fue una aparición que dio al evento un interés mundial, ya que una estrella de Hollywood como es él, genera impacto en países del mundo el mundo, no solo en los de habla hispana.

Javier de Hoyos ha sido el periodista que ha desvelado el dinero que ha cobrado Smith por su actuación junto a su hijo Jayden y el rapero Russ, con el que colabora en esta nueva etapa musical. Tras 20 años lejos de la música, Will ha publicado Dance in your Darkest Moments, una canción que es el adelanto de You can make it, el nuevo disco que ya está promocionando y trabajando en él.

«Se ha llegado a hablar de 400-500 mil, pero en verdad es mucho menos. Según me cuentan, fue poco más de 100 mil euros», ha comenzado diciendo en un vídeo publicado en sus redes sociales. Aunque pueda parecer que es una gran cantidad, el colaborador de Ni que fuéramos shhh ha explicado que en realidad ganó «cero euros con esta actuación. Me dicen que se gastó mucho más de 100 mil euros en montar todo lo que montó».

El plan de Will Smith en España

Su show estuvo lleno de efectos y contó con un gran cuerpo de baile, por lo que pagar el caché y los viajes de todos pudo dejarle sin ganancias. Pero eso no parece ser un problema porque su objetivo no era forrarse. «Quería que el público español le conociese. A partir de ahí poder empezar una carrera en España. De hecho, está cerrando cositas», de esta manera quiere revivir su carrera como cantante después de la polémica que protagonizó en la ceremonia de los Oscar en 2022.

Esta información de Javier de Hoyos le llega de primera mano, ya que la directora de la emisión de La Velada del Año 4 fue en el pasado directora de Socialité, algo que él mismo contó en el programa de Canal Quickie. El propio Javier ha sido director del espacio del corazón hasta hace solo unas semanas, momento en el que abandonó Telecinco para unirse a Ni que fuéramos shhh.

Esto también explica la sorprendente presencia de María Patiño como presentadora de la gala, algo que se anunció pero finalmente no ocurrió. Tras anunciarse como presentadora principal Cristinini ocupó su sitio en el ring y ella se dedicó a realizar entrevistas en la zona vip con famosos como ElXocas o Auronplay. Tal y como ha explicado Patiño, este cambió se le comunicó una vez llegó al estadio Santiago Bernabéu.