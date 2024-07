María Patiño se sincera sobre ‘Sálvese quien pueda’: «Terelu me dijo en Miami que solo confiaba en mí»

El pasado miércoles, pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos, presentada por María Patiño, en el Canal Quickie. No solamente conocimos el mote con el que Terelu Campos se refiere a Kiko Matamoros, sino que también se analizaron detalles de la exclusiva que Belén Esteban había concedido a la revista Semana.

Entre otras tantas cuestiones, la de Paracuellos confesó que había tomado la decisión de bloquear a Terelu Campos, a Carmen Borrego y a Alejandra Rubio. De ahí, derivaron a la etapa en la que varios de los compañeros de Ni que fuéramos, junto a Terelu Campos, grabaron Sálvese quien pueda para Netflix.

Fue entonces cuando María Patiño quiso aprovechar la ocasión para dar a conocer algo que ocurrió durante las grabaciones en Miami. Fue allí donde, precisamente, Terelu Campos le dejó sin palabras con una inesperada confesión: «Me dijo que solo confiaba en mí, no en los demás», reconoció la presentadora de Ni que fuéramos.

Ante esta confesión, y como no podía ser de otra manera, Belén Esteban se mostró realmente molesta. Hasta tal punto que no dudó un solo segundo en interrumpir a su compañera y amiga María Patiño: «¡Si yo me quedaba con ella hasta las tantas!», exclamó, dejando claro que ella acompañaba a Terelu hasta altas horas de la madrugada.

Lejos de que todo quede ahí, la presentadora de Ni que fuéramos quiso continuar con su relato, desvelando un incidente que ocurrió en el barco, cuando estaban con El Puma: «Terelu estuvo muy puteada por compañeros como Kiko Matamoros. No había un sentimiento feo hacia Belén o Lydia. El día del barco con El Puma cambió todo».

Y añadió: «Todos hicimos una crítica a Terelu, yo acabé llorando y ella me dijo: ‘Tranquila, que yo sé que tú no eres igual’». Lejos de que todo quede ahí, María Patiño recordó que, durante el viaje, la hija de María Teresa Campos tuvo que hacer frente a «muchísimos miedos», lo que provocó que tuviera cierta empatía hacia ella.

«Es una persona muy dependiente», reconoció la presentadora. Finalmente, respecto al vínculo que existía entre Belén Esteban y Terelu Campos, María Patiño quiso lanzar una reflexión: «Yo me tomo copas con gente que no es íntima amiga». La de Paracuellos fue contundente: «Perdona que te diga, pero yo conozco a Terelu desde hace 24 años. ¿Tú no quieres ver que es mi amiga? Pues no lo veas», espetó, no sin antes recordar que ella fue una de las invitadas al bautizo de Alejandra Rubio, para hacer ver el grado de amistad que tenían las dos.