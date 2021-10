Will Smith es uno de los actores más destacados del mundo. Sin embargo, a pesar de su brillante trayectoria en la industria del cine, no todas sus películas fueron buenas y así lo ha reconocido él mismo durante una entrevista con la revista GQ.

El actor estadounidense se encuentra en plena promoción de su nueva película ‘King Richard’ (que llegará a los cines el próximo 21 de enero de 2022), y durante una entrevista con la revista GQ, ha recordado la película de la que menos orgulloso se siente.

Al contrario, si hay dos películas de las que se siente más orgulloso esas son ‘Men in black’ y ‘En búsqueda de la felicidad’, dos títulos muy especiales para él entre los que es incapaz de quedarse con uno. Dos películas “perfectas” bajo si propio criterio.

Presenting GQ’s November cover star: Will Smith. Read the full story by @WesleyLowery here: https://t.co/1lIiNMtI1Q pic.twitter.com/QviHDeahtV

“Entre las mejores, creo que hay un empate entre la primera ‘Men in black’ y ‘En busca de la felicidad”, explica el actor a la citada publicación. Y añade: “Por diferentes motivos, para mí esas son dos películas perfectas”.

Sin embargo, si hay una película que al echar la vista atrás desearía no haber realizado esa es ‘Wild Wild West’. “Es una espina clavada en mi costado”, explica el actor entre risas durante la entrevista. Un título que ahora mismo, no le genera ningún interés.

‘Wild Wild West’ es una película del año 1999, protagonizada por Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh y Salma Hayek y dirigida por Barry Sonnenfeld, quien también dirigió ‘Men in black’, una de las películas favoritas del actor estadounidense.

Will Smith for the November issue of GQ, photographed by @Renellaice and styled by Mobolaji Dawodu https://t.co/1lIiNMtI1Q pic.twitter.com/fPUhkzm0VV

— GQ Magazine (@GQMagazine) September 27, 2021