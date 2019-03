‘La Voz’: Estos son los 16 talents que han conseguido pasar a los directos

'La Voz' se encuentra en su fase final, estos son los concursantes que pasan a los directos

‘La Voz’ ha celebrado esta semana sus 20 noches de emisión como líder de las noches de los lunes y los martes. Las batallas finales reunieron a 2,1 millones de espectadores y 25,7 de cuota de pantalla. Pasada la tercera fase del concurso, en la que los coaches Paulina, Pablo López, Antonio Orozco y Luis Fonsi, junto a sus asesores Miriam Rodríguez, Karol G, Antonio José y David Bustamante, organizaron unos duelos en los que los ocho concursantes de cada equipo se batieron en duelo por parejas, y en la que solo podían pasar a los directos cuatro miembros de cada equipo, ‘La Voz’ llega a la recta final: Los directos. Tras el alto nivel demostrado en las batallas, no hay duda de que los directos van a ser la fase más complicada del programa. Estos son los 16 concursantes que se enfrentarán en los directos para convertirse en el ganador de esta edición de ‘La Voz’:

Equipo de Paulina

Ángel Cortés

El policía Ángel se enfrentó junto a su compañero Andrés Balado en una interpretación de ‘You’re so beautiful’, a pesar de tener dos estilos y dos voces muy diferentes (Ángel es tenor y Andrés se define como rockero) su interpretación sorprendió a todo el plató. Finalmente Paulina decidió que quién debía continuar era Ángel.

2. Marlo

Marlo se batió en duelo con el dúo formado por Ángel y Leonardo. Aunque no confiaba mucho en sí mismo, se subió al escenario con mucha fuerza dispuesto a “no defraduar a Paulina”. Su brillante interpretación de ‘Writing’s on the wall’ hizo que Paulina se decantase por el, decisión a la que se sumaron algunos coaches.

3. Viki

Viki se mostraba pesimista antes de su actuación. Cometió algunos fallos durante los ensayos por lo que se veía fuera. Pero, todo el trabajo de la semana se vio reflejado en la batalla. Viki realizó una gran actuación de “The show must go on” de Queen, con la que se ganó el voto de confianza de su coach y logró pasar a los directos.

4.Susana Montaña

Susana se batió en duelo con Adriana Rosa. Durante los ensayos, la concursante admitió agobiada que se sentía pequeña en el escenario y la necesidad que tenía de soltarse. Aún así, gracias a su interpretación de ‘I’ll stand by you’ de The Pretenders, Paulina decidió elegir a Susana para continuar en los directos, convirtiendose en la concursante más joven de todos los que competirán en los directos.

Equipo de Pablo López

1.Andrés Martín

Andrés se enfrentó a su tocayo Andrés Iwasaki, con una versión de ‘All I want’. Como prometieron en los ensayos, los dos compañeros consiguieron crear magia en el plató y emocionar tanto a sus coaches como a los demás. Finalmente Pablo, con ayuda de Miriam se decantó por la voz de Martín, que se mostraba en shock porque creía que su etapa en el concurso ya se había terminado.

2.Palomy

A pesar de la poca conexión que tuvieron su compañera Marina y ella durante los ensayos, en su actuación sobre el escenario de ‘La Voz’ cantando ‘Peces de ciudad’, consiguieron la compenetración que les faltaba y realizaron una gran interpretación, tras la que Palomy fue la elegida por Pablo para luchar en los directos.

3.Javier Erro

El pamplonés Javier se enfrentó en las batallas junto a su compañera Apryl, interpretando una versión de’Another lov’. Los dos concursantes emocionaron a Pablo y a Miriam gracias a su maravillosa actuación con dos voces que encajaban a la perfección, pero fue Javier el elegido para continuar su paso por el concurso

4.Auba Murillo

La dulzura de Auba y el sentimiento de su compañero de batalla Tomás Basso consiguieron conmover a su coach en los ensayos, y lo volvieron a hacer durante su actuación en plató. Auba, que no confía mucho en sí misma ni en su capacidad vocal, se sorprendió mucho al ser la elegida para pasar a los directos.

Equipo de Luis Fonsi

1.Linda Rodrigo

Linda y Beatriz se batieron en un reñido duelo de divas (como las denominaron los coaches) interpretando ‘The way you make me feel’ de Michael Jackson. A pesar de que Beatriz fue uno de los robos de Fonsi, Linda volvió a demostrar su talento y lo especial que es, por lo que finalmente Fonsi se decantó por su voz para continuar en los directos.

2.Maria Espinosa

María tuvo que enfrentarse a su compañero Álvaro en un duelo muy reñido que durante los ensayos les dio algún que otro problema. Tras su actuación interpretando ‘La habitación’ de Niña Pastori, Fonsi decidió darle una oportunidad a la sevillana para que demuestre lo que vale en los directos.

3.Lion

Lion interpretó junto a Mel una versión de “Havana” que ambos consiguieron hacer suya. Fonsi calificó la interpretación de “inteligente”, ya que los dos se la llevaron a su terreno y lograron levantar a todo el plató gracias a su buen rollo. Fonsi admitió tener el corazón dividido entre los dos pero finalmente se quedó con Lion. “Para mi no ha sido una batalla, yo solo quería cantar con él” explicó Lion refiriéndose a su compañero.

4.Álex Palomo

El enfrentamiento entre Álex y Rolita no les puso las cosas fáciles a Fonsi y Bustamante, necesitando un poco más de tiempo para decidir con que concursante se quedaban. La pareja interpretó ‘Maggi May’, la canción de Rod Stewart. Finalmente Alex consiguió llegar a los directos gracias al voto de confianza de su coach.

Equipo Antonio Orozco

Javier Moya

Javier junto a Shaddai interpretaron una preciosa versión de ‘Soldadito Marinero’ de Fito y Fitipaldis. Orozco admitió que tenía dudas pero el otorrino Javier se ganó a pulso su puesto en los directos. “Sigue confiando en mí, no me lo esperaba para nada”, declaró el concursante visiblemente emocionado.

2. Lia Kali

A la concursante Lia le tocó batirse en duelo con sus cuatro compañeras Les Fourchettes. Juntas interpretaron una versión de ‘Flames’ de David Guetta y Sia. A pesar de recibir una pequeña charla para que reflexionase de su coach durante los ensayos, ya que no le emocionaba demasiado el tema que le había tocado, consiguió ganarse su puesto en los directos gracias a su gran actuación en plató.

3. Lorena Fernández

Lorena se batió en duelo con Elena Vargas en las batallas. Su sentimental interpretación de ‘A que no me dejas’ de Alejandro Sanz, convenció a los coaches, que apostaron por ella para pasar a los directos gracias a su gran progreso durante el concurso.

4. Marcelino Damion

La quimica que tuvieron tanto en los ensayos como en la actuación de plató Teresa y Marcelino fue una de las anécdotas más comentadas de las batallas finales. Su interpretación de ‘Sign of the times’ de Harry Styles fue una de las más aclamadas de la noche. Finalmente Marcelino se convirtió en el elegido de Orozco y Karol G para pasar a los directos.