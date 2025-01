Tras el bombazo de la semana pasada al tener en su plató a la actriz Elisa Mouliaá horas después de su declaración ante el juez por la presunta agresión sexual que sufrió por parte de Íñigo Errejón, De viernes sigue recibiendo a protagonistas del mundo del corazón. Para hoy, 24 de enero de 2025, el programa de Bea Archidona y Santi Acosta recibe a nuevos personajes de actualidad.

La primera protagonista de la noche será Fabiola Martínez, que ha concedido una entrevista para hablar de la situación que vive Bertín Osborne, su ex marido y padre de sus hijos. El presentador y cantante no se presentó al juicio celebrado el pasado miércoles por la paternidad del hijo de Gabriela Guillén, con la que tuvo una relación en el año 2023 y quedó embarazada. Pese a que no acudió, Osborne ya ha asumido la paternidad, aunque por el momento ha decidido no ejercer como padre, aportando solo económicamente a sus cuidados.

La ex modelo se ha posicionado del lado de Gabriela en un avance que ya se ha podido ver en televisión de su entrevista: «Yo, si estuviera en su lugar, también protegería a mi hijo y haría lo posible porque esté bien». No es la primera vez que se posiciona a favor de la empresaria, ya que desde el principio ha dejado claro que su ex marido debería responder, algo que ya tendrá que hacer tras la decisión de un juez.

‘De Viernes’ estará pendiente de la última hora de ‘GH DÚO’

Como cada semana, el programa utilizará gran parte de la noche para realizar un debate sobre la última hora de lo que pase en la casa de Guadalix de la Sierra. Ángel Cristo, Isa Pantoja, Carmen Borrego, Rosa Benito, Raquel Bollo y María Jesús Ruiz serán los encargados de comentar todo lo que pasó en la gala del jueves y sus consecuencias.

No faltará la atención a las novedades que pueda haber sobre el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja, que cumple dos semanas de ingreso hospitalario. Por suerte, la pequeña Alma está evolucionando y ya ha sido trasladado a planta tras varios días de gran tensión.

Estos son los contenidos que tiene preparados De Viernes para hoy a partir de las 22:00 h para intentar seguir recortando distancias con El Desafío, el programa de Antena 3 que lidera desde hace dos semanas. Roberto Leal y todo su equipo superaron la semana pasada al espacio del corazón, aunque se dejaron dos puntos de share respecto a su estreno.