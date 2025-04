‘De Viernes’ confirma a sus invitados de hoy (viernes, 11 de abril)

Poco a poco hay personajes que vuelven a Telecinco después de que el final de Sálvame marcase una serie de vetos sobre algunos de los famosos que durante años fueron protagonistas de muchos de los programas de la cadena. Uno de ellos se sentará de nuevo en un plató de Mediaset, donde ha dado numerosas exclusivas e incluso ha trabajado como colaboradora, pero desde hace más de un año abandonó los platós de televisión, centrándose en otros proyectos profesionales. Estará en De Viernes junto a Santi Acosta y Bea Archidona, que tendrán que seguir tratando de mejorar los datos del programa para reducir la distancia que le separa de Tu cara me suena. Recordemos que la semana pasada se estrenó con enormes datos, aunque el programa del corazón hizo una de sus mejores audiencias de la temporada, pero no le sirvió para evitar el enorme triunfo del espacio de imitadores.

Para esta semana, la familia Jurado volverá a ser protagonista de un programa de Mediaset, siendo la protagonista la hija de la cantante Rocío Jurado. Mientras José Ortega Cano ha decidido alejarse de la prensa en los últimos años, su hijo adoptivo José Fernando dio una exclusiva hace apenas unas semanas en una conocida revista, volviendo a la actualidad después de años apartados por culpa de sus adicciones y malos hábitos. Rocío Carrasco también ha estado lejos de la actualidad, aunque vuelve cada cierto tiempo para promocionar los homenajes a su madre.

Gloria Camila Ortega es la única que había seguido estando en los medios en los últimos años, siendo protagonista gracias a sus relaciones sentimentales, su paso por programas como Supervivientes y Ya son las ocho (donde era colaboradora) y por su breve carrera como actriz. Tras un año lejos de los medios, aunque sí muy centrada en su marca de ropa y en las redes sociales, la hija adoptiva del ex torero vuelve a un plató para hablar de todas las polémicas.

Uno de los nombres que saldrán a la palestra durante la charla será el de Ana María Aldón, ex mujer de su padre y madre de uno de sus hermanos. De ella parece que prefiere no dar una opinión, aunque no se guarda su opinión sobre la sorpresa que se llevó al conocer su embarazo cuando apenas llevaban unos meses saliendo.

En el adelanto se puede ver avisa de que algunas de sus opiniones no gustarán, aunque eso no le importa. «Si no gusta, lo siento. Pero es mi opinión. Tenemos que aceptar de dónde somos y quiénes somos. Igual que yo sé que soy ‘hija de’, ella es ‘mujer de’ o ‘ex mujer de’», asegura.

Tampoco se librará Kiko Jiménez, su ex pareja y actual novio de Sofía Suescun. Con él la relación terminó muy mal, tanto que incluso llegó a demandarle. «Caí en su red y me engatusó de una manera muy romántica, muy atento, muy educado… Es una persona que sabe hacerlo muy bien y que creo que tenía su objetivo muy claro», reconoce ante las cámaras Gloria Camila.

Más invitados de ‘De Viernes’

La hija de Rocío Jurado será la protagonista, pero no la única que pase por el plató. El culebrón entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno seguirá dando que hablar, ahora con la presencia de Miriam Gurutze, ex novia del futbolista, al que conoció cuando la sevillana estaba embarazada.

En el plató de De Viernes contará todo lo que Peleteiro le contó sobre su matrimonio y cómo decidió abandonar Ibiza para instalarse en Bilbao con el futbolista. La modelo sevillana estará en directo para escucharlo todo y poder reaccionar a sus palabras.

Otro drama familiar es el que están viviendo Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera. Como se esperaba, su reconciliación está siendo televisada, aunque lo están haciendo con una sesión de terapia familiar a la que se están sometiendo. También estará Colate Vallejo-Nágera, que contará su penúltima polémica con Paulina Rubio, madre de su hijo, con la que sigue teniendo una mala relación tras su separación.

Como no, también habrá tiempo para analizar la última hora de Supervivientes con Olga Moreno, Jessica Bueno y María Jesús Ruiz, la ex participante Samya Aghbalou. Como defensores de los concursantes estarán Gabriela Hahlingag, novia de Manuel González; Vier Márquez, amigo de Montoya; Elena Zapico, madre de Pelayo; y Charli, novio de Carmen Alcayde.