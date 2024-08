‘De Viernes’ recibe hoy a la invitada que dejó plantado al programa

De viernes no para en verano y está aprovechando la ausencia de Tu cara me suena para liderar la noche de los viernes desde hace semanas. Para no perder su posición, el programa de Telecinco ha preparado una noche llena de invitados, entre los que destaca el reencuentro de Olga Moreno con una de sus enemigas de los últimos tiempos.

Bea Archidona y Santi Acosta sentarán en el plató a seis personas en una noche repleta de grandes nombres. El plató fuerte será la entrevista en plató de Sofía Suescun, finalista de Supervivientes All Stars, que se sentará con Kiko Jiménez para cortar todos los rumores sobre una posible crisis de pareja.

🪩 Mañana, tendremos en el plató #DeViernes, a Sofía Suescun que hablará por primera vez en televisión tras todas las polémicas en #SupervivientesAllStars ✨¡No te la pierdas! 📺 A las 22:00 en @telecincoes con @bearchidona y @santiacostagallo pic.twitter.com/T4Wi4AFKbJ — De viernes (@deviernestv) August 8, 2024

Aunque la semana pasada decidió no acudir al programa para evitar el enfrentamiento con Marta Peñate, esta noche sí estará ante las cámaras. Pese a no tener un cara a cara con su gran rival en Honduras, tampoco será una noche fácil, ya que se trata del programa en el que colabora Olga Moreno, otra de sus enemigas y con la que ha tenido más de un enfrentamiento.

La pareja tendrá que afrontar las declaraciones de Peñate, pero también deberán hablar de su situación después de los rumores y los vídeos en los que se pudo ver a Sofía muy cerca de Bosco. Se espera una noche complicada para los dos.

Nacho Palau reaparece tras la muerte de su madre

🖤 ¡Es viernes! Nacho Palau se abre con nosotros y nos habla de su tortuosa relación con Miguel Bosé. 🪩 Te esperamos en #DeViernes 📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/QUf3cPwL1Y — De viernes (@deviernestv) August 8, 2024

2024 no está siendo un año fácil para el ex concursante de Supervivientes después de la muerte de Lola, su madre. Se dio a conocer por ser su defensora durante la edición de 2022 y dejó una gran imagen en sus apariciones en televisión, pero un cáncer ha marcado el final de su vida. Sus últimos días los pasó en una silla de ruedas después de que el tratamiento de la enfermedad le provocase quedarse paralítica.

Sera su primera entrevista tras este duro golpe, por lo que podrá contar qué tal se ha portado Miguel Bosé en este momento en el que sus hijos han perdido a su abuela. Tampoco faltarán las preguntas sobre los rumores de otra posible con Ricky Martin, unas informaciones que suenan desde hace meses, aunque no ha habido ninguna imagen de ellos juntos.

Pero no serán los únicos invitados de la noche en De viernes, ya que Makoke volverá a un plató de Telecinco después de la cancelación de Así es la vida. No lo hará sola, ya que podrá presentar ante las cámaras a Gonzalo, su nueva pareja con la que celebra su primer aniversario después de que comenzasen en el verano de 2023 y hayan decidido llevar su relación alejados de las cámaras y los medios.

El broche final lo pondrá un actor que marcó época en los años 70 como fue Fernando Esteso. El humorista hablará de cómo es su vida actualmente y de cuál es la relación que mantiene con Andrés Pajares, su amigo y compañero de batallas en algunas de las películas más recordadas. Pese a que su unión apenas duro unos años, grabaron un puñado de películas que siguen en la memoria de millones de personas.