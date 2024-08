Sofía Suescun asegura que Tania Medina tonteó con Kiko Jiménez en Honduras y Alejandro Nieto estalla

El pasado jueves 1 de agosto pudimos disfrutar del debate final de Supervivientes All Stars, presentado por Sandra Barneda. De esta manera, fuimos testigos de cómo los finalistas de esta edición tuvieron la oportunidad de ajustar cuentas con el resto de concursantes. Una de las personas que más dio de qué hablar fue, sin lugar a dudas, Sofía Suescun.

La tercera finalista de Supervivientes All Stars sorprendió a todos con un comentario sobre Tania Medina, actual pareja de Alejandro Nieto, que no dejó indiferente a nadie. Todo comenzó cuando el subcampeón dejó claro que su novia «le ama sea como sea», por lo que Sofía aprovechó para dar una información que le confesó Kiko Jiménez.

«Lo de que te ama no sé yo… porque los cuatro días que han estado en Honduras los familiares Kiko me ha dicho que ya se sintió demasiado… que Tania empezó a tirarle la caña y tuvo que pararle en seco porque ella se estaba equivocando», aseguró Sofía Suescun, dejando a todos los allí presentes completamente sin palabras.

La trama Alejandro/Tania vs Sofía/Kiko me parece surrealista, interesante y graciosa a partes iguales, JAJAJAJAJAJA.#SVAllStarsDebateFinal pic.twitter.com/tMrNKHScmv — alitta (@RcPorta_) August 1, 2024

La de Pamplona dejó claro que no quería sacar a la luz este asunto, pero no le ha quedado otra opción dadas las circunstancias: «Puede que ser más simpática de la cuenta, pero para que Kiko me diga eso… No lo quería decir, pero tú ya te has pasado con el tema de Bosco y de mí, has dado a entender que había algo. Yo por respeto no dije nada».

Y añadió: «Si ha sido con Kiko en cuatro días no me quiero imaginar cómo ha sido durante un mes y medio fuera porque, bueno, ya lo sabemos, no es algo nuevo que nos sorprenda a todos, ya sabemos cómo es». Alejandro Nieto se quedó impactado, pero no tardó en responder a su ex compañera de edición: «Eres la menos indicada. Si nos ponemos a hablar del pasado tú tienes un currículum guay».

Sofía cuenta que Tania tonteó con Kiko en Honduras: «Tuvo que pararle en seco» 💥 #SVAllStarsDebateFinal https://t.co/8LknzgYJNf — Telecinco (@telecincoes) August 2, 2024

Alejandro Nieto no se queda de brazos cruzados ante los ataques de Sofía Suescun

Al ser consciente de que la de Pamplona no iba a tener piedad con él, el subcampeón desveló lo que podría haber ocurrido realmente en Honduras durante la estancia de los familiares por la Gran Final de Supervivientes All Stars: «Ten cuidado con Kiko con las hondureñas, que también nos enteramos de cositas, bailando y hasta las 7 de la mañana, que estaba más suelto que gabete».

Suescun no tardó en contraatacar: «No veas cómo se lo pasaron. Las volvió locas a todas, pero por lo visto volvió a tu novia más loca de la cuenta». Todo ello mientras pedía a Kiko Jiménez que entrase en plató para que corroborase su información. Al ser consciente de lo que podía llegar a ocurrir, Sandra Barneda le paró los pies: «Ya está, esto lo arregláis fuera. No entremos en bucle».