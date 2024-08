Sandra Barneda para los pies a varios ex concursantes de ‘Supervivientes All Stars’: «¡Hasta aquí!»

El pasado jueves 1 de agosto pudimos disfrutar del debate final de Supervivientes All Stars presentado por Sandra Barneda. De esta manera tan concreta, pudimos ver cómo los cuatro finalistas de esta histórica edición pisaban por primera vez el plató tras esta aventura que ha marcado un antes y un después en sus vidas.

Entre otras tantas cuestiones, los espectadores de Supervivientes All Stars fueron testigos de numerosos gritos, constantes interrupciones y hasta varias faltas de respeto. Es algo que suele ocurrir en este tipo de programas puesto que los concursantes tienen como objetivo ajustar sus cuentas pendientes, pero en esta ocasión todo fue mucho más allá.

No fue una noche fácil para Sandra Barneda, ni mucho menos. El gran punto de inflexión llegó cuando Marta Peñate entró en el plató de Supervivientes All Stars como flamante ganadora de la edición. La presentadora del debate final no tardó en darse cuenta de algo muy concreto, y se lo hizo saber a la canaria: «No has saludado a Sofía Suescun, a pesar de que ella se ha levantado para hacerlo».

La ganadora del reality reconoció que se negaba a hacerlo, puesto que ha sido su gran enemiga en Honduras y, a pesar de haberse acabado el concurso, los enfrentamientos no han cesado. Por lo tanto, no sentía que debía hacerlo. Olga Moreno, por su parte, no tardó en aprovechar la ocasión para señalar a Sandra Barneda por estar, según ella, defendiendo constantemente a Sofía Suescun.

Como era de esperar, la presentadora no tardó en pronunciarse: «No tengo que tapar a nadie. Yo lo que quiero es conseguir, que sé que lo pasáis muy mal ahí, que lo vivís muy intensamente, que aquí también se vive muy intensamente, pero no podéis olvidar que todos habéis hecho un gran concurso».

Y añadió: «Creo que hay cosas más importantes en la vida como para no saludar… Es que me parece feo, pero es vuestra opción y vuestra libertad». Tras este comentario de la presentadora del debate final, Marta Peñate explicó por qué no había querido saludar a la tercera finalista de esta edición.

«Estaré colgada, tendré mis altibajos… pero yo soy amiga de mis amigos. A mí ella me ha hecho daño, ha hecho daño a cada uno de mis amigos. Yo acabo de venir aquí y he visto a Tania con un ataque de ansiedad por tu culpa. Eres la concursante más mala que he visto en los últimos años», aseguró Peñate, dirigiéndose a Sofía Suescun.

«¿En serio?», preguntó Alejandro Nieto, a lo que la ganadora le pidió que se tranquilizase, recordándole que Tania le ama sobre todas las cosas. «Pero si eras tú la primera que decía que le ponía los cuernos. Ubícate, anda», espetó Suescun. El subcampeón de Supervivientes All Stars hizo una petición a la tercera finalista: «De mí no hables, ni de cuernos ni de nada. Por favor te lo pido».

Al ser consciente de cómo podían desarrollarse los acontecimientos, Sandra Barneda decidió hablar: «Por favor, Alejandro y Sofía. Os voy a pedir por favor que seamos un poco adultos. Hasta aquí, os lo digo de verdad. Hasta aquí. El resto, fuera. Aquí ya habéis tenido suficiente, porque os he consentido muchas faltas de respeto mutuas que creo que sobran y que no tenían que haber realizado. Sois libres, pero hasta aquí».