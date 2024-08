Marta Peñate y Sofía Suescun se enfrentan en el plató de ‘Supervivientes All Stars’: «Eres sucia»

El pasado jueves 1 de agosto pudimos disfrutar del debate final de la primera edición de Supervivientes All Stars. De esta forma, los cuatro finalistas del concurso pudieron pisar el plató y reencontrarse con algunos de los familiares. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo los enfrentamientos entre Marta Peñate y Sofía Suescun continuaban a pesar de que el reality ya había terminado.

Todo comenzó cuando el equipo de Supervivientes All Stars decidió recuperar unas imágenes. En ellas, veíamos cómo Marta Peñate se enfadaba muchísimo después de que Sofía Suescun tomara la firme decisión de defender a Abraham García tras las constantes críticas, según ella a sus espaldas, por parte de varias compañeras del reality.

Es por eso que la ganadora de Supervivientes 2018 aprovechó para sincerarse sobre su vínculo con la actual vencedora de Supervivientes All Stars: «Yo al principio le tenía un cariño especial, pero el resumen es que Marta es muy egoísta y, a la hora de dar mi opinión y defender a un amigo, ella se lo tomó como una puñalada».

La relación entre Marta y Sofía empieza a ser insalvable ⚡️ 🏝️ #SVAllStarsDebateFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/dgCJa41zMQ — Supervivientes (@Supervivientes) August 1, 2024

Una confesión que hizo que, en el plató del debate de Supervivientes All Stars, la ganadora y la tercera finalista volvieran a tener un tenso enfrentamiento. Y es que Marta Peñate no tardó en aprovechar la ocasión para mostrarse de lo más contundente con su ex compañera de reality: «No he ganado por los haters, sino que ha ganado la verdad y la bondad, cosa que tú no tienes».

Además, la ganadora fue mucho más allá: «Me dijiste lo de plena, me dijiste que no lo decías por el tema del embarazo y, al final, acabas el vídeo diciendo lo del baby boom», continuó diciendo Peñate. Y añadió: «Te voy a decir una cosa. Es mi historia, es lo que yo he vivido, y lo cuento dónde, cuándo y en el momento que me da la gana. Para que tú lo sepas».

Aprovechando la ocasión, Sofía echó en cara a su ex compañera que se pasase todo el concurso llamándola «amargada». La canaria le dejó claro el motivo: «Eres una amargada, porque solo una amargada desea lo que desea a una familia. Solo una amargada hace lo que tú has hecho todo el concurso».

Como no podía ser de otra manera, Sofía Suescun quiso responder: «Te vas por las ramas para machacarme y hundirme. No vayas por ahí, que tú estuviste todo el concurso llamándome amargada (…) ¡Eres sucia y te lo quisiste llevar donde te convenía!», espetó, sin cortarse en absoluto. Esto provocó que Marta volviera a pronunciarse, sin perder esa contundencia que tanto le caracteriza: «¡La amargada y sucia, como tú dices, ha ganado porque España me ha hecho ganadora!».

Tras recibir el aplauso del público asistente en plató, Sofía Suescun terminó de rematar la discusión con un comentario que no dejó indiferente a nadie: «Madre mía… Espero que estés plena con el concurso». La canaria respondió: «Estoy plena con el concurso y con mi vida», a lo que Suescun fue más allá: «No sé yo». Esto provocó que la ganadora de Supervivientes All Stars se marcharse de plano, harta de este tipo de comentarios de su ex compañera. Al regresar lo hizo entre lágrimas, lo que provocó que Sandra Barneda se viese obligada a zanjar el asunto para evitar que la cosa fuese a más.