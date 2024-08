Sofía Suescun estalla y deja en evidencia la estrategia de Marta Peñate: «Quería humillarme, acosarme»

No es ningún secreto que Supervivientes All Stars se ha convertido en una de las ediciones más exitosas, a la par que sorprendentes, que se recuerdan. Y siendo honestos, no es para menos. Al fin y al cabo, se logró reunir a grandes leyendas de este reality, que no dudaron en regresar a Honduras con condiciones aún más extremas. Una de las participantes que llegó a la final fue Sofía Suescun.

La ganadora de Supervivientes 2018 tuvo que conformarse con la medalla de bronce en Supervivientes All Stars, tras caer eliminada en un duelo titánico con Marta Peñate, que resultó vencedora. Ante las cámaras de los compañeros de Gtres, la de Pamplona ha querido sincerarse sobre su paso por el concurso.

«Me quedo con todos los momentos de superación, donde pensaba que estaba hundidísima y salía una parte salvaje que me ayudaba a vivir porque que estés durmiendo y de repente te despierte la lluvia… es lo más humillante que he vivido yo», reconoció la tercera finalista de Supervivientes All Stars.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Supervivientes (@supervivientestv)

Como no podía ser de otra manera, le preguntaron por si enemiga en esta edición, que no fue otra persona que Marta Peñate. A pesar de todo lo vivido, nada ha cambiado entre ellas y la mala relación sigue siendo una realidad: «Nuestra relación está cómo nos fuimos y lo que tenga que ser será, pero no se puede forzar nada en la vida. Me toca la fibra porque es Marta y sigo decepcionada».

Lo que nadie esperaba es que Sofía Suescun iba a aprovechar la ocasión para dar a conocer las supuestas intenciones de la canaria para tratar de llevarse ella el gato al agua en el enfrentamiento de ambas y, por ende, en el concurso: «Ya sabe todo el mundo que es la única persona con la que pensaba que iba a pelear. Todo el rato quería humillarme, acosarme, que me fuera, ese era su propósito».

Logan Sampedro, el gran apoyo de Sofía Suescun en Supervivientes All Stars

A lo largo del concurso, la de Pamplona hizo muchas migas con varios concursantes como es el caso de Abraham García, pero su mayor compañero de aventuras ha sido Logan Sampedro. Los dos se conocieron en Supervivientes 2018, donde tuvieron un affaire y se enfrentaron al duelo final.

Ahora que han pasado los años, y cada uno tiene su pareja, lo han vivido de otra manera completamente diferente. Es más, ante los medios de comunicación, Logan Sampedro se ha sincerado sobre ese vínculo con Sofía Suescun: «Me sorprendió para bien muchísimo. Y pudimos recuperar la amistad que habíamos perdido». Es más, el asturiano reconoció que han tenido muchas ocasiones para conocerse mucho más y compartir varias historias personales. ¡Qué bonita amistad!