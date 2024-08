Supervivientes All Stars ha finalizado de forma oficial tras la emisión del debate final en el que los concursantes se han visto las caras por última vez tras la final. Uno de los encuentros más esperados era el de Olga Moreno con Sofía Suescun, dos grandes enemigas enfrentadas por Rocío Carrasco.

Era de esperar que saltasen chispas entre ellas y las previsiones se cumplieron. El momento llegó cuando el programa decidió emitir los vídeos que durante varios días hicieron pensar a los espectadores que podría haber un tonteo entre Bosco y la navarra, por lo que Adara Molinero también tomó partido de la conversación para echar más leña al fuego insinuando que todo fue un montaje entre ellos para tener más minutos en televisión de cara al final.

Sofía se disponía a contestar, pero se ha mostrado molesta con el programa por parecerle que se estaba intentando crear una relación entre ellos que no es cierta. «La musiquita, los cortes… Entiendo que queráis ver mariposas y demás. No me esperaba esta historia, ni esta película», ha dicho enfadada.

En ese momento ha comenzado un discusión entre Molinero y Suescun, enemigas desde hace tiempo, donde las acusaciones de montaje han seguido. Según la ex modelo, todo había sido un montaje orquestado por Kiko junto a su pareja y el sobrino de Pocholo para ganarse al público, ya que es habitual que los espectadores no eliminen a las personas que están implicadas en algún tipo de relación o tonteo, las conocidas como ‘carpetas’.

Por si no fuera suficiente, la madrileña le ha recordado que su mayor error durante el concurso ha sido convertir a Marta Peñate en la víctima de sus ataques, algo que ha conseguido que los espectadores la hayan convertido en ganadora. «Es de primero de reality», le ha dicho para terminar de enfurecerla recordándole que se suele empatizar con los concursantes más débiles.

Olga Moreno, que también estaba en el plató de Supervivientes All Stars, se ha sumado a las críticas de Adara añadiendo que era siempre Sofía la que empezaba las discusiones ante las cámaras. Ha sido en ese momento cuando la hija de Maite ha saltado contra ella: «Pero señora, usted se tiene que callar».

Ese comentario no le ha gustado nada a Sandra Barneda, que le ha recordado que ella tiene el mismo derecho que todos a opinar. «Aquí no se tiene que callar nadie, Sofía. Olga también está en el concurso. Ha sido una superviviente All Star y puede hablar», le ha dicho.

Sofía Suescun recupera una frase de Rocío Carrasco

«Ya, pero no tiene coño», ha sido la contestación que ha dado ante la reprimenda de la presentadora, una frase que ha provocado los gritos en el plató. Se trata de unas palabras que ya pronunció la hija de Rocío Jurado en su docuserie y que dedicó, precisamente, a Olga Moreno. No se trata de una ataque gratuito, ya que Suescun es amiga de Rocío y ha sido una de las famosas más críticas con Olga y Antonio David Flores desde hace años.

✨ pero no tiene coño ✨ que le tiren todo el hate que le tengan que tirar, acaba de hacer CINE 🚬 ESTOY CHILLANDO

JAJAJAJAJAAJAJAJAJAJA#SVAllStarsDebateFinal pic.twitter.com/h75lkgjykv — alitta (@RcPorta_) August 1, 2024

La malagueña ha tratado de mantener la calma y no entrar en la provocación y le ha contestado de forma muy diplomático. «Voy a hacer como Marta. Voy a contar hasta diez. ¿Sabes lo que te pasa, Sofía? Que dices que la gente te machaca, pero te has machacado tú solita», le ha dicho.