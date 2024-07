Las comprometidas imágenes de Sofía Suescun y Bosco en ‘Supervivientes All Stars’: «Están muy cerca»

Antes de sufrir un brutal accidente en la Noria Infernal, Bosco ha protagonizado unas imágenes con Sofía Suescun que han llamado la atención de todos los espectadores de Supervivientes All Stars. El primer interesado ha sido, como no podía ser de otra manera, Kiko Jiménez, que no sabía muy bien cómo justificar el comportamiento de su novia cuando creía que no la estaban grabando.

Ya muy avanzada la gala del jueves y con el corazón más tranquilo al conocer que el sobrino de Pocholo está bien de salud tras el accidente, Jorge Javier Vázquez ha anunciado que había unas imágenes muy importantes de las que también era protagonista. Todo ha ocurrido durante la noche en mitad de la playa, cuando las cámaras lo tienen más complicado para captar momentos.

«Esta noche no la vais a olvidar jamás, dos concursantes han protagonizado unas imágenes muy comprometedoras que os van a dejar perplejos y van a dar muchísimo de qué hablar, podrían afectar a algunas de las personas que están aquí e incluso podrían a llegar a cambiar sus vidas», así anunciaba el presentador este contenido.

«Atañen a dos concursantes y muestra algo que ha ocurrido entre ellos, algo inesperado. Los protagonistas son dos concursantes y todo ocurrió anoche. Sucedió cuando creían que nadie del grababa», ha continuado cebando un vídeo dando a entender que podía haber unos cuernos televisados.

Después de mucha intriga, el programa ha emitido el vídeo en el que se puede ver como Sofía Suescun y Bosco han pasado la noche muy cómplices, tanto que cuando notan que una cámara les está grabando se detienen por completo. Para disimular, el madrileño se ha levantado rápido para ir hacia la hoguera y manteneral vigilada, mientras que ella se ha quedado en su saco para mirar las estrellas como si nada hubiera pasado.

Mientras, Kiko Jiménez ha visto toda la escena en pantalla grande y por su cara se podía entender perfectmente que no le estaba gustando nada lo que estaba viendo. Adara, que ya está en España tras su breve paso por Honduras, ha aprovechado para echar más leña al fuego: «Se estaban acariciando, ¿no? Están buscando a ver si hay cámara y Bosco se levanta con una cara… descompuesto. Están muy cerca, ¿eh?».

El novio de Sofía ha intentado en un primer momento mantenerse sereno y ha salido en defensa de su chica. «Sé perfectamente las conversaciones que se tienen por la noche, que a lo mejor no te apetece que salgan, seguramente han visto al cámara y se han sorprendido. Mi relación está basada en la confianza», ha dicho ante las risas de todo el plató.

Ante la enorme calma que ha demostrado el andaluz, Jorge Javier se ha aliado con Adara para tratar de sacarle algo más, llegando incluso a dejar caer que esto podría ser un pacto entre los tres implicados para protagonizar más minutos en el programa. «Tienes una tranquilidad que huele mal, sinceramente», ha dicho la ex concursante para intentar provocarle.

El momento ha terminado con Kiko dejando claro que nadie le iba a ver celoso después de tantos años de relación con Suescun, aunque la tía de Bosco sí ha dejado dudas en su interpretación. Aunque cree que no hay nada destacable en el vídeo, sí que ha puesto en el punto de mira en su reacción nerviosa al ver la cámara de Supervivientes All Star: «Si te han pillado es que algo estabas haciendo».

La reacción del novio de Sofía Suescun

Tras una noche muy complicada, nada más terminar la gala Kiko ha anunciado en redes sociales que no volverá al plató para defender a su chica, una medida que toma «para no contribuir» a los intentos de lo que llama «fake carpetas» que solo buscan empañar «el concursazo de Sofía».

Asegura estar cansado de tener que aguantar en el plató «que intenten vender tonteos con unos y con otros» que cree que son inexistentes. Por último, lanza una crítica al programa al decir que estas maniobras no las están teniendo con «ningún otro concursante».