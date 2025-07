Una soltera de ‘First Dates’ descoloca a su cita: «¿Tú sabes hacer squirting?»

El equipo de First Dates tiene el talento de encontrar personajes para sus citas de hasta debajo de las piedras y con María Corazón y Rambito -sí, así se presentó- volvieron a dar en el clavo. ‘La sirenita’ de Benalmádena llegó al programa metida en el jacuzzi y disfrazada, a su manera, de Ariel, la protagonista de la mítica película de Disney. Aunque no empezaron bien, lo cierto es que la cita fue fluyendo de maravilla y ambos descubrieron su enorme fogosidad, un punto a favor para dar una oportunidad fuera del programa.

María no es la primera vez que acude al programa en busca del amor, pero en su primera cita las cosas no salieron bien, por lo que ha querido volver en esta edición veraniega que se está emitiendo en Telecinco. La comensal ha recordado que para ella «el sexo es muy importante, hay que hacer el amor muchas veces, todas las que se pueda», por eso necesita que su cita siga teniendo vigor. «Me gustan los hombres marchosos, simpáticos y que me hagan un buen squirting», así ha recordado que los orgasmos deben de ser muy intentos para cumplir con las expectativas.

Rambito, su cita, era un hombre llegado desde Albacete que presume de haber tenido un gran físico, por eso recuerda que ‘el que tuvo, retuvo’ pese a tener más de 70 años. «Vengo del mundo del deporte, siempre he estado compitiendo, de hecho batí un récord en el año 91, 3200 abdominales», presumía.

Sobera avisaba al comensal de lo que se le venía, por eso le recomendaba descansar antes de la cita y guardar fuerzas. Nada más ver a su cita, el soltero quiso impresionarla gritando. «Virgen Santa», decía antes de lanzarle una pregunta que la dejaría descolocada: «No me digas que eres tú. ¿No te acuerdas de mí?», pero María no le recordaba.

«No me acuerdo de nada, yo a ese no me lo he follado», decía ella a cámara en solitario. El misterio se resolvió segundos después, cuando Rambito reconoció que le estaba gastando una broma para intentar romper el hielo de la cita en los primeros momentos.

Durante la cena las cosas se iban caldeando y a María cada vez le iba gustando más su cita físicamente, aunque con algún defecto: «El pelo lo tiene un poco raro, parece el de Caballo Loco». Rambito, por su parte, protagonizó uno de los momentos más locos que se recuerda en First Dates. «No te pongas nerviosa. ¿Es que te pongo nervioso? Porque en un momento dado puedo desnudarme», amenazaba en otra de sus bromas ante las cámaras.

El refrán dice que ‘entre broma y broma, la verdad asoma’, y eso es lo que pasó con esta pareja de solteros, que no pararon de hablar de sexo durante toda la cita. María Corazón desde luego tenía claro que el equipo del programa había acercado con su elección para ella.

Tras la cena y pasar por el jacuzzi más concurrido de la televisión, llegó el momento de decidir si tendrían una segunda cita. «Con Rambito bueno… voy a pensar si voy a Albacete, porque el que va a Albacete van y se la meten, vamos a ver», se apuntaba a las bromas la de Benalmádena.

«¿Tú sabes hacer squirting?», le preguntaba sin rodeos. El empresario reconocía que no, pero deseaba que su cita le enseñase esa técnica sexual, pero con las cámaras lejos. De esta manera, ambos han dejado claro que tendrán una segunda cita fuera de First Dates y que promete ser muy movida.