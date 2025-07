Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 13 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Seyran no ha podido evitar quedarse en shock al enterarse de que su marido y Sultan se han acostado en numerosas ocasiones. Para tratar de salir airoso de la situación, Ferit intenta explicar a su mujer que todo sucedió antes de conocerla. Sea como sea, no consigue que la joven no deje de sentirse profundamente decepcionada con él por haber sido capaz de algo así.

Lejos de que todo quede ahí, hemos visto cómo Suna y Kaya se besan pero, desafortunadamente, son pillados por Kazim. Como no podía ser de otra manera, el padre de la joven comienza a atacarles hasta que ellos, para tratar de librarse de la situación, le hacen saber que su intención es casarse. Aunque en un primer momento utilizaron esta excusa para frenar la ira de Kazim, lo cierto es que se dan cuenta de que es buena idea. Así pues, dan el paso de comprometerse oficialmente. Abidin no tarda en enterarse de la noticia y, como es de esperar, se queda profundamente destrozado. Nukhet ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para advertir a Ifakat: debe hacer todo lo que está en su mano para impedir la boda de su hijo con Suna. Pelin, por su parte, hace llegar a Seyran unas imágenes para conseguir poner fin a su matrimonio con Ferit.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 20 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo, una vez más, Seyran no puede evitar sentirse profundamente desesperada. Y todo por ver unas imágenes en las que Ferit aparece besando a otra chica. Él hace todo lo que está en su mano para explicarle que no hizo nada.

Para tratar de esclarecer los hechos, los dos buscan a la persona que ha hecho las fotos, puesto que es la culpable directa de querer terminar con su matrimonio. Seyran es incapaz de fiarse de Kaya, por lo que intenta hacer hasta lo imposible para que su hermana abra los ojos antes de que sea demasiado tarde.

Aun así, no consigue su cometido, puesto que Suna está convencida de que Seyran está en su contra y no quiere que sea feliz. El tío de Pelin aprovecha la ocasión que se le ha presentado para amenazar de muerte a Ferit: su única opción para seguir con vida es casarse con Pelin y criar juntos a ese bebé que están esperando. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.