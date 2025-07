Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado domingo 6 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Seyran ha enloquecido al descubrir que, durante un tiempo, Sultan ha estado echando pastillas anticonceptivas en su bebida. Eso sí, la situación empeora todavía más cuando es Kazim el que no duda un solo segundo en intervenir. Ferit acaba enterándose de que va a ser padre porque Pelin está embarazada. Así pues, no duda un solo segundo en salir de fiesta para celebrarlo.

Al volver, se ve obligado a confesar a Ifakat que va a tener un hijo, pero no con Seyran. Por si fuera poco, hemos visto cómo Sultan desvela a Kazim toda la verdad, y es que estaba celosa de Seyran, puesto que ella antes se acostaba con Ferit. Como no podía ser de otra manera, tras enterarse de esta información, Kazim no duda un solo segundo en utilizarla para tratar de amenazar a su yerno. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo Ferit no puede evitar emocionarse, y mucho, al ver las primeras imágenes de su hijo a través de una ecografía. Es más, se imagina que en ese lugar está Seyran y no Pelin. Kaya y Suna deciden pasar mucho más tiempo juntos, mientras que ella trata de tener un acercamiento para conseguir tener algo más que una amistad con él. ¿Lo habrá conseguido?

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 13 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie turca van a poder ver cómo Seyran no puede evitar quedarse profundamente descolocada al descubrir que Ferit y Sultan mantenían relaciones sexuales. Como no podía ser de otra manera, el joven se excusa al confesar que eso ocurrió antes de conocerla.

Por si fuera poco, Kaya y Suna deciden besarse, pero Kazim acaba pillándoles. En un ataque de ira, decide atacarles hasta que ellos hacen saber que están decididos a casarse. Los dos utilizan esa excusa para frenar a Kazim, pero acaban comprometiéndose de verdad. Abidin no tarda en enterarse de la noticia y, como era de esperar, se siente profundamente destrozado.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Nukhet no ha dudado en advertir a Ifakat que haga todo lo que esté en su mano para que impida la boda de su hijo y Suna. De lo contrario, un periodista publicará todos y cada uno de sus trapos sucios. Pelin hace llegar a Seyran una serie de imágenes para acabar con su matrimonio. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.